Gobernadores piden a Petro actuar ante ola de violencia que vive el país

La carta hace parte de una serie de llamados que han hecho desde la Federación Nacional de Departamentos hacia el mandatario. Foto: Federación Nacional de Departamentos

La situación de orden público que se vive en el país es compleja. Con varios grupos armados manteniendo el control de diferentes municipios a nivel nacional, las autoridades locales han manifestado el temor de sus habitantes a grupos delictivos como el Clan del Golfo, las disidencias de las Farc, el ELN, entre otros.

Por esta razón, los gobernadores de cada uno de los departamentos del país enviaron una carta al presidente de la República, Gustavo Petro, en la que manifiestan su preocupación frente a la situación de orden público en distintas regiones del territorio nacional. El mandatario ha sido uno de los impulsores de la política de la Paz Total que, según diferentes personajes de la política colombiana, ha dado ciertas libertades a las estructuras criminales para que delincan en el país.

En el documento, que fue enviado en nombre de la Federación Nacional de Departamentos, los mandatarios locales hacen énfasis en que desde sus despachos se han expedido advertencias que no han sido escuchadas por el presidente Petro. Esta situación habría llevado al desespero a varios de ellos que se han visto amenazados en medio de sus acciones para combatir a los grupos armados.

“Mientras los criminales amenazan a sangre y a fuego, los colombianos suplicamos presencia y contundencia del Gobierno nacional, apoyo a nuestras Fuerzas Militares y de Policía y respeto de la institucionalidad. Los grupos terroristas alzados en armas se burlan de la intención de paz que les ofrece el Presidente Gustavo Petro y con ella de todos los colombianos”, señalan los gobernadores en el documento.

Los gobernadores manifestaron al mandatario que “es hora de actuar” haciendo énfasis en algunos de los hechos de inseguridad más recientes en el país. Y es que en los últimos días se han registrado múltiples masacres y hechos violentos que han sembrado, aún más, el terror entre los habitantes de departamentos como Valle del Cauca, Norte de Santander, entre otros.

“Ataque sicarial deja 3 personas asesinadas en una misma residencia en Puerto Colombia, departamento del Atlántico, hecho del que reconoce su autoría un grupo delincuencial que a su vez manifiesta que seguirá incurriendo en acciones delictivas. Un Policía asesinado por un francotirador, dos patrulleros acribillados en el municipio de Zulia y la aparición de presuntos artefactos explosivos con banderas alusivas al ELN en diferentes zonas del departamento de Norte de Santander”, señala la misiva.

En los hechos, que los gobernadores tildaron de “inaceptables”, los mandatarios locales también reseñaron la complicada situación que se vive en Buenaventura, en donde un infante de marina fue asesinado por un francotirador en zona rural de la ciudad. Además, se hicieron virales unos videos en los que integrantes de una de las estructuras criminales que delinque en la ciudad portuaria amenazaban a los integrantes de los carteles mexicanos presentes en la región.

“Tres jóvenes asesinados en la vía que conduce de Corinto a Caloto en el Cauca. Atentado con explosivos a la infraestructura petrolera y un ataque sicarial que deja seis personas heridas en Barrancabermeja, Santander, sin mencionar otros hechos”, se lee en el comunicado.

Los gobernadores expresaron no comprender el silencio del Gobierno nacional y lanzaron fuertes críticas a la paz, de la cual indicaron no conocer cómo opera en el país, que promueve el presidente Petro. Además, los mandatarios manifestaron su molestia ante la no respuesta del mandatario frente a sus constantes peticiones.

“Genera mucha preocupación que además de los hechos que han venido denunciando los Gobernadores, otras instituciones como la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y la Registraduría Nacional del Estado Civil han venido advirtiendo incesantemente que no hay garantías para el desarrollo de las elecciones, nuestra democracia está en un alto riesgo, nuestras regiones están ardiendo”, concluyeron.

La ola de violencia que azota al país se registra a pocos meses de que se celebren las elecciones regionales en el territorio nacional. Frente a ello, el registrador nacional, Alexander Vega, solicitó al presidente Petro dialogar con los grupos armados para que se puedan llevar a cabo con normalidad.