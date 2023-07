Escándalo Odebrecht: Néstor Humberto Martínez sí entregó pruebas a CNE sobre entrada de dineros a campaña de Zuluaga

El exfiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, quien fue el titular de la cartera entre agosto de 2016 y mayo de 2019. Foto Álvaro Tavera/Colprensa

Néstor Humberto Martínez, exfiscal General de la Nación, confirmó que durante su administración se recolectó material probatorio suficiente para comprobar que en la campaña de Óscar Iván Zuluaga a la presidencia, en los comicios presidenciales de 2014, sí entraron dineros de la firma brasileña Odebrecht.

En documentos que remitió a W Radio, Martínez manifestó que el 10 de julio de 2017 su despacho entregó al Consejo Nacional Electoral (CNE) las pruebas que demostrarían la financiación de la multinacional a la campaña del aspirante del Centro Democrático.

En ese entonces, el presidente del organismo electoral era Alexander Vega Rocha, hoy registrador nacional, que se vio obligado a pronunciarse el miércoles 5 de julio de 2023, tras el contenido de los audios revelados por la revista Semana en los que Zuluaga —en charla con el asesor de la campaña, Daniel García Arizabaleta, que lo grabó a escondidas— habla del papel del funcionario en esta investigación; ante las acusaciones de que hizo un “pacto” para no profundizar en el caso.

García Arizabaleta, exdirector de Invías en el gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez y quien pasó de aliado de Zuluaga a su delator, pues temía ser traicionado por el excandidato, estableció un principio de oportunidad con la Fiscalía, con el fin de ayudar a esclarecer el proceso.

El registrador Nacional del Estado Civil, Alexander Vega Rocha, salpicado en el escándalo de Odebrecht en Colombia. Foto Registraduría Nacional

Los documentos que Martínez le envío a Vega

El documento clave es el oficio 052, en el que Martínez compulsó copias a Vega e hizo relación del acervo con el que contaba el ente investigador, en lo referente al caso Odebrecht.

En el paquete adjuntado por el exfiscal, se destaca el testimonio de Eleuberto Martorelli, representante de la compañía en Colombia, el 23 de febrero de 2017; además del interrogatorio hecho a David Zuluaga, hijo de Óscar Iván Zuluaga, el cual fue practicado en Nueva York (Estados Unidos) el 31 de marzo de 2017.

A su vez, se destaca las declaraciones juramentadas tomadas a Luiz Antonio Mameri, Luiz Antonio Bueno y Luiz Eduardo Da Rocha Soares, ejecutivos de Odebrecht en Latinnoamérica, tomadas el 27 y 28 de abril de 2017.

El excandidato a la presidencia de la República, Óscar Iván Zuluaga, señalado de recibir dineros de la firma Odebrecht en su campaña.

Y el extracto bancario emitido por el banco estadounidense Meinl Bank, que envío a la Fiscalía el abogado Vicente Gaviria Londoño, defensor de los investigados de la sociedad brasileña, en el que se evidencia el giro hecho por la compañía a Topsail Holding S.A.

Este es un aparte clave, pues fue a través de esta empresa que se pagaron parte de los honorarios al publicista Duda Mendonça, quien hizo parte de la campaña Zuluaga Presidente “Mano firme, corazón grande”, y quien habría recibido 1,6 millones de dólares.

Según el documento firmado por Néstor Humberto Martínez, el país conoció desde ese año (2017) y gracias a la Fiscalía, las pruebas de ese caso, que demostraban “certeramente” que la multinacional sí giró dineros a la campaña de Zuluaga.

“De esta manera compartimos con esa corporación TODOS los elementos materiales probatorios de naturaleza testimonial y documental que a la fecha tiene en su poder la Fiscalía General de la Nació y que le permiten concluir, certeramente, que con relación a la campaña presidencial 2014-2018, Odebrecht asumió costos relacionados con la misma, y que los dineros se pagaron desde el Departamento de Operaciones Estructuradas”, se leyó en el oficio.

La información mencionada, según el citado documento publicado por W Radio, también fue de conocimiento del entonces magistrado Carlos Camargo Assís, en la actualidad de defensor del Pueblo, quien era el encargado de la investigación que cursaba en el CNE.

Los Zuluaga, padre e hijo, serán imputados por la Fiscalía; Óscar Iván por los delitos de falsedad en documento privado, fraude procesal y enriquecimiento ilícito de particulares; mientras que David deberá responder por fraude procesal.

El defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assís, otro de los implicados en este caso. Foto Defensoría del Pueblo

La versión de Vega Rocha y Camargo Assís

A través de un comunicado de prensa, el registrador Alexander Vega Rocha negó que haya hecho parte un plan para “sacar en tablas” la investigación en contra de Zuluaga, como parte del trato en el que también estaría involucrada la aspiración de Juan Manuel Santos.

“Las manifestaciones y señalamientos que se me hacen en dicha grabación no son ciertos. No existió pacto o compromiso alguno sobre las decisiones que se discutían en el interior de la corporación”, dijo el registrador.

Por su parte, el defensor del Pueblo, en declaraciones entregadas al diario El Tiempo, dijo que como miembro del CNE se abrió investigación administrativa y formulación de cargos en contra del gerente, candidato y auditor de la campaña de Zuluaga. Y que la decisión de archivar la investigación se tomó porque no tenían conocimiento de los audios que

“La decisión adoptada en su momento se sustentó en las pruebas recaudadas hasta ese momento. Cualquier prueba sobreviniente a esa fecha no fue tomada en cuenta por su obvia inexistencia”, señaló Camargo Assís.