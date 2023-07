El rapero Tekashi sorprendió a Yailín en el hospital con millonarios regalos por su cumpleaños

A través de su cuenta de Instagram, el rapero conocido como 6in9ine sorprendió a la cantante dominicana Yailín la más viral mientras se recuperaba en el hospital y le celebró su cumpleaños. Crédito: 6ix9ine / Instagram

La relación que sostienen el rapero estadounidense conocido como 6ix9ine o Tekashi y la cantante dominicana Yailín la más viral está sorprendiendo a todos, pues desde hace unas semanas se les ha visto compartir en varis espacios, por lo que se habla que la exesposa de Anuel AA ahora sería la novia del que fuera uno de los mejores amigos del boricua.

Los acercamientos de los artistas comenzaron cuando 6in9ine envió un mensaje directo por Instagram a Yailín con el fin de llamar su atención y poder colaborar en una canción, y fue así como se planeó la grabación de Pa ti, pero, al parecer, la relación ha ido escalando y ya no se trata simplemente de una amistad laboral, pues en varias ocasiones se ha visto a Tekashi muy pendiente de la dominicana con lujos y regalos.

Entre todos los regalos que ha recibido Yailín por parte del rapero estadounidense, uno llamó la atención, pues se trata de una serie de detalles que Tekashi le entregó el día de su cumpleaños número 21 y aunque aún no se conocen las razones por las que Yailín está recuperándose en el hospital, ese no fue impedimento para que 6in9ine llegara hasta su habitación para celebrar el natalicio de la dominicana.

A través de una publicación en su cuenta de Instagram, 6in9ine compartió varios videos y algunas fotografías del momento en el que sorprendió a Yailín que se encontraba en una camilla y sin poderse mover, junto al video, el rapero estadounidense compartió un mensaje de dedicatoria para la cantante en el que la felicitó por su carrera musical y donde también confirmó lo importante que se ha vuelto para él.

“HAPPY BIRTHDAY/ FELIZ CUMPLEAÑOS 🎁🎂🎊🎉🎈 @yailinlamasviralreal En el poco tiempo que te conosco puedo decir que eres una persona hermosa dentro y porfuera. Gente van a opinar siempre y criticarte porque ven que tu estas logrando tus sueños. La envidia es algo feo. Yo veo mucho de mi enti. Una estrella ⭐️ fenómeno”.

En el video que Tekashi publicó del encuentro, se puede apreciar que entre los regalos que le entregó a la cantante dominicana se encuentra 21 fajos de dólares y un reloj Rolex Presidential que, de acuerdo con la página web USA Luxury Watches, y según el modelo que se escoja, su valor puede ir desde los 41,000 hasta los 100,000 dólares.

Pero los regalos no terminaron ahí, pues el rapero Tekashi le dejó un emotivo mensaje a Yailín en el que le aseguró que no debe depender de nadie más para ser exitosa, pues debe confiar en su talento y en su hija Cattleya; y la felicitó por la firma de un contrato multimillonario con la marca Fume Vapors by QRjoy.

“Si en esta vida vas a prender algo de mi va ser que nunca vas a necesitar a nadie solo mente a tu misma y de Cata. Este día gosalo ❤️ Gracias a Dios tu serujia salió bien 🙏🏻 te ves 👌🏻 ❤️ Y felicidades en tu contracto multi millionario con @fumevapors 🙏”.

Los rumores sobre una posible relación entre los cantantes han tomado fuerza luego de que, por ejemplo, Tekashi esperó a Yailín a las afueras de su presentación en el teatro United Palace de Nueva York, al que Jorgina Lulú Guillermo Díaz, nombre de pila de la cantante dominicana, fue invitada para participar en el concierto Mujeres del movimiento.

Esa noche, y frente a miles de espectadores, la cantante dominicana rompió un cartel que contenía fotografías de ella y de su expareja, el cantante urbano Anuel AA, mientras se escuchaba de fondo su más reciente éxito Narcisista.