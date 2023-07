Egan Bernal es optimista para lo que viene en el Tour de Francia: “No sé cuanto habré perdido, pero pudo ser peor”

El colombiano llegó en la posición 33 en la quinta etapa. Foto: INEOS Grenadiers.

La quinta etapa del Tour de Francia se disputó entre Pau y Laruns con un recorrido de 162 kilómetros, que contó con tres premios de montaña en una de las pruebas más exigentes para los pedalistas, que quedó en poder del australiano Jai Hindley (Bora Hansgrohe).

La victoria de Jai Hindley provocó cambios en la clasificación general, ya que asumió el liderado del Tour de Francia, seguido por Jonas Vingegaard del Jumbo-Visma a 47 segundos, mientras que el italiano Giulio Ciccone ocupa la tercera posición de la competencia gala a más de un minuto.

El mejor colombiano de la etapa cinco fue Daniel Felipe Martínez (Team Ineos Grenadiers), que llegó en la séptima posición 1:38 segundos de Hindley. Por su parte, Egan Bernal, que sigue dando buenas señales de su recuperación luego del accidente que sufrió en 2022, ocupa la casilla 33 a 3:21″.

En la general, Egan Bernal es el mejor ciclista cafetero dado que está en la posición 20 a cuatro minutos del líder. Pese a que perdió tiempo, el zipaquireño ascendió un puesto en comparación a la jornada anterior y espera ir retomando su mejor nivel en las próximas etapas que pondrán a prueba su estado físico.

Una vez culminó la quinta etapa del Tour de Francia, Bernal se refirió a su actuación en diálogo con la cadena española Cope.

“Fue una etapa muy, muy dura desde el comienzo. Digamos que no había un metro llano realmente, todo el día era pa’rriba y pa’ abajo, y se hizo muy muy dura, yo creo que la fuerza que se movió fue mucha, y ya en el final creo que lo que he venido diciendo: obviamente que no estoy en mi mejor nivel, pero lo estoy entregando todo”.

Del mismo modo, el pedalista de 26 años destacó el papel de sus compañeros de escuadra y que de no ser por su ayuda, no hubiese sido posible entrar al top 20 de la general. “El equipo me echó una mano ahí en el final, cuando me quedé del grupo, y pues no sé cuanto habré perdido, pero pudo ser peor”.

Y agregó: “Pero creo que pudo haber sido peor, en el momento en el que me quedé casi que me quería entregar, pero el equipo desde la radio me decía que siguiera apretando, que el Tour es muy largo”.

Por otro lado, se refirió a lo que vendrá en la competencia francesa de la que se coronó campeón en 2019: “Entre más tiempo se pierda, más oportunidades se tendrán para entrar en una fuga. Para entrar en una buena fuga, creo que tendré que perder más tiempo… Todavía no sé qué estrategia planteará el equipo”.

El sorpresivo regalo que recibió Egan Bernal por parte de su novia, Mafe Motas

María Fernanda Motas se ha convertido en uno de los grandes pilares de Egan Bernal en los últimos años y lo ha acompañado en las diferentes carreras que ha disputado en 2023, incluyendo el tour de Francia.

“Verte donde hoy estás me conmueve y me revuelca muchos sentimientos, me hace creer aún más que eres la definición perfecta de la palabra “Milagro”. Eres extraordinario. Después de tantas cosas que has pasado, pero sobre todo cómo has afrontado cada una de ellas y has trabajado por lo que amas, me inspira, me hace sentir afortunada y sé que mereces esto y mucho más”, afirmó Mafe Motas en sus redes sociales.

Este fue el letrero que pintó Mafe Motas a Egan Bernal en la carretera. Foto: @Mafemotas

Con una lata de pintura amarilla en la mano, Motas escribió el nombre de su novio en la carretera. “Arley Bernal” fue el corto mensaje que le dejó a su novio para que este fuera sorprendido cuando este cruzara por este lugar.