Daniel Felipe Martínez, protagonista en Los Pirineos en la quinta etapa del Tour de Francia: Egan, Rigo, Tejada y Chaves cedieron terreno

El colombiano del INEOS Grenadiers se mostró fuerte en la montaña y se metió a la pelea del maillot de puntos. Foto: INEOS Grenadiers

Daniel Felipe Martínez fue el mejor colombiano en la quinta etapa del Tour de Francia. El corredor soachuno se mostró fuerte en la alta montaña, se metió a la pelea por la clasificación de puntos y cruzó la línea de meta con el grupo conformado por Adam Yates, portador del maillot amarillo y por Tadej Pogacar, del UAE Team Emirates.

Egan Bernal no pudo mantener el ritmo de carrera y cedió tiempo con los favoritos. Jai Hindley ganó la etapa y se convirtió en líder de la general, mientras que Jonas Vingegaard le dio un duro golpe a Tadej Pogacar.

Una jornada bastante dura y los Pirineos hicieron estragos en la clasificación general. El recorrido de 162.7 kilómetros contó con tres premios de montaña y desde los primeros kilómetros se conformó una fuga de 30 pedalistas que contó con la presencia de cuatro de los cinco colombianos, Rigoberto Urán, Esteban Chaves, Harold Tejada y Daniel Felipe Martínez.

El mejor colombiano de la jornada fue Daniel Felipe Martínez que llegó en el séptimo puesto a 1:38″ de Jai Hindley, mientras que Egan Bernal obtuvo la casilla 33 a 3:21″ de diferencia. Harold Tejada y Rigoberto Urán cruzaron a 8:14″ en los lugares 43 y 45 respectivamente.

En la clasificación general Egan Bernal se mantuvo como el mejor colombiano en el puesto 20 a 4:00″ y pese a que cedió tiempo en la competencia, ascendió un puesto en la general. Harold Tejada cayó nueve puestos y se ubicó en la casilla 34 a 9:51″, mientras que Daniel Felipe Martínez ascendió 21 puestos en el escalafón.

Daniel Felipe Martínez se mostró muy fuerte en la alta montaña. REUTERS/Benoit Tessier

La general se movió en la montaña

La quinta etapa del Tour de Francia se llevó a cabo entre Pau y Laruns, un recorrido de 162.7 kilómetros en el que los pedalistas se midieron a tres premios de montaña que definieron la competencia. Desde los primeros kilómetros la carrera se vio protagonizada por una masiva fuga que fue conformada por varios corredores de gran importancia dentro del pelotón.

Dentro de los fugados se encontraban cuatro de los cinco colombianos que están en la competencia. Rigoberto Urán y Esteban Chaves del EF Education EasyPost, Harold Tejada del Astana Qazaqstam Team y Daniel Felipe Martínez del INEOS Grenadiers. Este último se convirtió en uno de los grandes protagonistas de la carrera debido a que en la montaña buscó sumar puntos importantes para la clasificación de la montaña.

El pelotón de los favoritos se mantuvo con un buen ritmo, no obstante, el grupo conformado por los 36 corredores empezó a ampliar la diferencia y llegó a sumar más de tres minutos de diferencia. En el ascenso al Col de Soudet los pedalistas se midieron a rampas de hasta el 11.1 % de inclinación. Pese a esto, los pedalistas que estaban en punta de carrera no cedieron y fue Gall Félix el que se llevó los puntos, en segundo lugar cruzó Daniel Felipe Martínez que tomó por sorpresa a varios corredores y se quedó con los 15 puntos.

A medida que iban pasando los kilómetros todo parecía indicar que el grupo de los fugados iba a ser el que iba a llegar hasta la meta. Luego del ascenso a Col d’ Ichere, solo era cuestión de minutos para que los pedalistas se midieran a la última montaña, el Col du Marie Blanque, una subida con rampas de hasta el 12.8%.

Jai Hindley se impuso en la quinta etapa del Tour de Francia. REUTERS/Benoit Tessier

Este último ascenso empezó a pasar factura en las piernas de los corredores que se fueron quedando, los colombianos Esteban Chaves y Harold Tejada, no pudieron seguir con el fuerte ritmo que impuso la cabeza de carrera, mientras que Daniel Felipe Martínez y Rigoberto Urán se mantuvieron en punta. En el lote de los favoritos Egan Bernal se mostró fuerte y se mantuvo a rueda del líder de la general, el británico Adam Yates.

Como era de esperarse, el duro ascenso comenzó a mover la clasificación general y muchos de los corredores no pudieron mantener el duro ritmo. En la parte de adelante los pedalistas colombianos Rigoberto Urán, Esteban Chaves y Harold Tejada fueron cediendo en la subida; así mismo, Egan Bernal no pudo aguantar el ritmo del lote principal que se conformó por Jonas Vingegaard (Jumbo Visma), Wout Van Aert (Jumbo Visma) y Tadej Pogacar. Sin embargo, la sorpresa fue que el pedalista danés atacó y el esloveno no respondió.

A 5 kilómetros de meta la situación de carrera presentaba a Jai Hindley (Bora Hansgrohe) en cabeza de carrera, luego un grupo perseguidor a 40 segundos comandado por Jonas Vingegaard (Jumbo Visma), Emanuel Buchman (Bora Hansgrohe), Giulio Ciccone (Lidl Trek) y Felix Gall (AG2R Citröen Team). Casi dos minutos después estaba el lote principal con Sepp Kuss (Jumbo Visma), Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), Carlos Rodríguez (INEOS Grenadiers), Adam Yates (UAE Team Emirates), Daniel Felipe Martínez, entre otros.

Jai Hindley, luego de 3 horas, 57 minutos y 58 segundos cruzó la línea de meta y se convirtió en el nuevo líder de la clasificación general, mientras que Jonas Vingegaard se ubicó segundo. Daniel Felipe Matínez llegó con el lote del maillot amarillo a 1:37″ de diferencia.