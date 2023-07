Amenaza de bomba en las instalaciones de la Fiscalía: funcionarios en el Atlántico protestan y exigen más seguridad

Los fiscales de Soledad temen por su seguridad.

Por acciones como la aprehensión de 22 delincuentes de los grupos los Costeños y los Pepes, la Fiscalía de Soledad se convirtió en enemigo de las redes delincuenciales del Atlántico. Los funcionarios del ente acusador han recibido múltiples amenazas contra su integridad física y la de su familia, así como varias amenazas de instalar artefactos explosivos en la instalación.

El pasado 29 de junio, el edificio de la Fiscalía de Soledad (Atlántico) debió ser evacuado tras la presencia de un paquete que al parecer tenía explosivos. Tras minutos de trabajo, integrantes del grupo antiexplosivos de la Policía descartaron la alerta de bomba; sin embargo, los funcionarios de la entidad se alarmaron por las múltiples amenazas y exigieron garantías de seguridad para ejercer su trabajo.

“La semana pasada se recibió una información de una fuente que daba cuenta de que iban a atentar contra la sede de la Fiscalía en Soledad. Dijeron que si la persona quedaba privada de la libertad iban a lanzar un tipo de artefacto”, declaró Claudia López, la fiscal Especializada de la Seccional Atlántico de Fiscalía y miembro de Asonal Judicial.

Ante la falta de protección y la poca acción de las autoridades competentes, los fiscales y demás trabajadores de la entidad protestaron este martes 4 de julio a las afueras de la Fiscalía ubicada en el edificio Manzur, Paseo Bolívar, en el centro de Barranquilla. La protesta de los funcionarios fue apoyada por sus compañeros de la Asociación Nacional de Funcionarios y Empleados de la Rama Judicial (Asonal Judicial).

Los fiscales piden que se refuerce la seguridad en la sede de la Fiscalía

Los fiscales en protesta le hicieron un llamado a las autoridades para que les brinden garantías de seguridad en su trabajo combatiendo a la criminalidad de Soledad. Además pidieron la militarización de la sede de la Fiscalía en Soledad.

“Nuestros compañeros de Soledad se sienten en riesgo, tienen miedo, ellos salen de su casa sin saber lo que pueda pasar con sus vidas. Que el Ejército haga presencia en la sede de Soledad, solo tenemos 3 policías para un edificio llamado búnker y eso no es suficiente”, agregó López en diálogo con El Heraldo de Barranquilla.

En medio de las protestas, los funcionarios de la Fiscalía de Soledad le pidieron a los jueces que no le den casa por cárcel a los delincuentes judicializados por el ente acusador, ya que muchos violan esa medida o siguen delinquiendo desde sus hogares.

Por su parte el general Jorge Urquijo, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, dijo en entrevista con Noticias Caracol: “A nuestros fiscales queremos mandarles un mensaje de apoyo, de respaldo y decirles que no están solos, pues estamos articulando con nuestra unidad de protección las acciones diferenciales para fortalecer su trabajo”.

Refuerzan la fuerza policial del Atlántico

La gobernadora del Atlántico Elsa Noguera presentó un programa de seguridad en el que proyecta una articulación entre las autoridades distritales, municipales y departamentales para disminuir la criminalidad. Para esta estrategia de seguridad, la gobernadora le dio la bienvenida a 300 policías.

300 policías reforzarán la seguridad del Atlántico

“Se hicieron todos los contactos directamente con Bogotá, desde donde nos han prestado a estos 300 hombres. Y pudiera parecer que no alcanza porque siempre que llega uno, dicen, no es suficiente. Pero no son cualquiera, son uniformados que tienen experiencia en investigación criminal, que tienen experiencia en inteligencia y es lo que requerimos”, puntualizó Elsa Noguera.

Adicionalmente, los coroneles Giovani Cristancho y Elber Alfonsina, director y subdirector del Gaula de la Policía, trasladaron sus despachos a Barranquilla para coordinar desde la capital atlanticense los operativos contra la extorsión en todo el departamento.