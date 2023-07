Pumarejo anunció la llegada 300 policías para dar la ‘pelea’ en medio de la crisis de seguridad en Barranquilla

Imagen: Alcaldía de Barranquilla.

El alcalde Jaime Pumarejo anunció que se desplegarán en Barranquilla 300 policías especializados para abordar el tema de la seguridad en la ciudad.

Estos agentes serán liderados por el director y subdirector del Gaula de la Policía y permanecerán en la ciudad por tiempo indefinido para hacer frente a los incidentes que se presenten.

“Si presencian alguna actividad ilícita, pueden llamar a las líneas del Sipol. Quiero recordarles que ofrecemos recompensas de hasta 50 millones de pesos por información sobre homicidios, hasta 40 millones de pesos por información sobre extorsionistas y bandas criminales, y hasta 60 millones de pesos por cualquier caso de feminicidio. Barranquilleros, vamos a trabajar juntos y superar esta etapa”, declaró el alcalde junto al anuncio principal del pie de fuerza.

Problemas de orden público en Barranquilla

“Los responsables están plenamente identificados y serán arrestados en las próximas horas por la Policía”, dijo recientemente Jaime Pumarejo, alcalde de Barranquilla, en respuesta a los ataques armados a establecimientos comerciales que han dejado un muerto y tres heridos. Estos ataques son perpetrados por bandas criminales que exigen el pago de extorsiones.

Recientemente, Pumarejo señaló que los problemas de orden público en las calles de Barranquilla están siendo orquestados desde la cárcel, donde se estaría ordenando presionar a los comerciantes para que paguen una cuota y les permitan trabajar.

Durante la última semana de junio, se registraron varios incidentes, incluyendo un tiroteo en el club nocturno Siglo XXI, que dejó dos heridos y fue el segundo ataque que sufrió el establecimiento. Además, un trabajador de una estación de gasolina fue asesinado y otro resultó herido en incidentes relacionados con extorsiones.

Jairo Gómez Fontalvo, presidente de la junta de Fendipetróleo, el gremio que agrupa a los propietarios de estaciones de gasolina, advirtió sobre la posibilidad de cerrar las estaciones de servicio durante 24 o 48 horas debido a la gravedad de la situación.

Debido a las llamadas y mensajes extorsivos a través de WhatsApp, cinco estaciones de servicio han cerrado sus puertas por temor a ser atacadas por estas organizaciones criminales.

“Por eso exigimos garantías por parte de las autoridades. Le pedimos al Estado que garantice la prestación de este servicio público. Hacemos un llamado a las autoridades policiales y militares”, indicó el presidente de Fedipetroleo, Atlántico.

Para hacer frente a esta situación, Pumarejo afirmó que tienen información sobre los autores intelectuales de estos ataques, quienes se encuentran recluidos en dos cárceles fuera del departamento del Atlántico.

“No podemos permitir que cada mes tengamos que pedirle al Inpec que evite que estos delincuentes de alta peligrosidad tengan acceso a teléfonos celulares”, sostiene Pumarejo en un video que grabó y entregó a los medios.

El alcalde eleva el tono de su voz para señalar que, debido a la falta de control en las cárceles, aquellos encargados de esa tarea se están convirtiendo en cómplices de delitos, extorsiones y homicidios.

“Si no cumplen con su deber legal, deberíamos liquidar esa institución a partir de mañana, ya que no cumple con su única responsabilidad: cuidar a los presos y garantizar que no continúen delinquiendo desde las cárceles”, enfatizó.

Por último, Pumarejo instó a los congresistas y senadores a debatir y legislar sobre el tema de la seguridad, pues es uno de los problemas más urgentes que enfrenta el Estado en este momento.

“Deseamos caminar tranquilos por las calles y que los criminales estén tras las rejas. Nadie que utilice un arma de fuego debería recibir beneficios y poder cumplir su condena en arresto domiciliario o, peor aún, caminar libremente por las calles”, concluyó el alcalde.