Epa Colombia abrió su corazón y habló de la separación de Diana Celis

Uno de los romances más sonados en las redes sociales fue el que tuvieron Epa Colombia y Diana Celis, pero terminó a comienzos de 2022, al parecer por decisión consensuada. La bogotana se dedicó a ampliar su empresa de keratinas y peluquerías, mientras que la futbolista abandonó el país y se centró en el crecimiento de su carrera.

Tiempo después, Daneidy Barrera Rojas fue blanco de críticas por cuenta del romance que emprendió con una excompañera de colegio, conocida como Karol Samantha. Señalada y juzgada por haber tomado decisiones tan apresuradas en su vida sentimental, el tiempo curó las heridas y la empresaria finalmente se refirió a lo que vivió con Celis durante cinco años.

En conversación con La Kalle, la creadora de contenido abrió su corazón y guardando la compostura, explicó lo que ocurrió en el proceso de separación de su expareja. Cabe destacar que esta ruptura llevó a que las dos tomaran acciones legales para la división de bienes, algo que no tomó muy bien Barrera Rojas.

Inicialmente, señaló que cuando se tiene una pareja es necesario “poner límites en las personas, para que no se sobrepasen”, aclarando que es un tema demasiado fuerte, por el que ya había tomado la decisión de no volver a hablar respecto a lo que ocurrió hace más de un año. También dijo que no firmó capitulaciones, por “ignorancia” y porque jamás dimensionó el éxito que tendría.

“En medio de mi ignorancia y de que uno no cree que va a lograr tantas cosas en la vida, uno no firma. ¿Cómo iba a hacer capitulaciones si solo tenía una moto?, ¿me entiende? Entonces a mí me tocó darle lo que le correspondía”, indicó en la conversación con el medio antes citado.

Por otra parte, Epa Colombia también mencionó que lo ocurrido con Celis la tomó por sorpresa, por lo que jamás se dio cuenta de un escenario como el que vivió, de tener que entregar cerca del 50% de lo que había trabajado.

“No pensé que, mejor dicho, fuera casi a acabar conmigo en lo material, porque uno no cree que sales con tu pareja adelante, se separan, y a ella le toca el 50% y tú te mataste toda la vida trabajando, pero es algo que toca dar, es una ley y uno tiene que responder por ello”, puntualizó la empresaria.

Finalmente, en la entrevista con La Kalle indicó que en la relación que sostiene con Karol Samantha sí se blindó desde el principio, por lo que debió firmar capitulaciones.

Le dolió más que lo de TransMilenio

