Egan Bernal sorprendió a una aficionada colombiana con un particular regalo durante la Vuelta a Francia

El corredor colombiano saludó a sus aficionados en el Tour de Francia. Foto: Captura - Video de Juan Charry

Egan Bernal es uno de los ciclistas más reconocidos dentro del pelotón. El colombiano, a sus 26 años, cuenta con un enorme palmarés en el que aparecen los trofeos del Tour de Francia (2019) y el Giro de Italia (2021) y su actual participación en la Grande Boucle no ha pasado desapercibido por sus compatriotas que le han manifestado todo su cariño a lo largo de cada jornada.

Te puede interesar: Tour de Francia 2023: estos son los canales y plataformas donde podrá verlo en Colombia

Un momento muy especial se vivió recientemente en el Tour de Francia y que tuvo como protagonista al pedalista colombiano. Luego de haberse disputado la etapa 3 Egan Bernal ascendió un puesto en la clasificación general y se mantuvo a 43 segundos de diferencia con Adam Yates. Cuando ya se encontraba en el autobús, algunos aficionados esperaron ansiosamente al zipaquireño y recibieron una enorme sorpresa.

Esta situación fue registrada por el periodista Juan Charry, que sigue el día a día del Tour de Francia, y mientras estaba analizando lo sucedido en la jornada a las afueras del autobús del INEOS Grenadiers. El comunicador se percató de la presencia de algunos aficionados que querían ver y conocer a Egan Bernal; sin embargo, el corredor colombiano se encontraba dentro del vehículo descansando tras la dura etapa.

Esta colombiana esperó y alentó a Egan Bernal tras la etapa. Foto: Captura - Video de Juan Charry

Dentro de los aficionados había una colombiana que sostenía un cartel en el que mencionaba: “Zipaquirá presente en el Tour de Francia”. La mujer guardó energías para poder alentar a Egan que se encontraba en el autobús y fue en ese momento cuando Charry decidió entregarle una caramañola, que le había obsequiado Bernal a él, para que lo guardara como recuerdo.

Te puede interesar: Egan Bernal no deslumbró, pero limitó sus daños en la general tras la tercera etapa del Tour de Francia

“Acá la gente me dice que te haga un regalo. Egan me acaba de dar esto (una caramañola)… Se bajó de la bicicleta y me la dio. Egan, te amo ‘forever’, pero acá hay una coterránea tuya, entonces esto es un regalo para ti en nombre de Egan y del Ineos”, le mencionó Juan Charry a la colombiana.

Al percatarse de esta situación, Egan Bernal no dudó en sorprender a todos saliendo del autobús y saludando a los que estaban en ese lugar. El colombiano se ubicó dentro de todos los aficionados y se tomó algunas fotos con ellos. Como era de esperarse, el grupo de personas respondió con un solo grito: “¡Egan!, ¡Egan!, ¡Egan!...”.

Egan Bernal salió del autobús para saludar a todos los aficionados. Foto: Captura - Video de Juan Charry

El pedalista zipaquireño también aprovechó este momento para firmar algunos autógrafos y luego volver al bus para seguir descansando. Mientras todo esto sucedía las personas que estaban en el lugar mencionaban, “Egan, eres el mejor”, “fuerza, Egan”, “te amamos”, “bienvenido de vuelta”, “a descansar y a comer bueno”, “gracias, Egan”, entre muchos otros comentarios.

Te puede interesar: La emoción de Egan Bernal por volver al Tour de Francia tras casi perder la vida: “Nunca pensé estar de nuevo acá”

Finalmente Egan se despidió de las personas que se encontraban en el lugar y se marchó nuevamente a descansar y recuperar fuerza para las siguientes jornadas que serán mucho más exigentes.

El colombiano también firmó autógrafos. Foto: Captura - Video de Juan Charry

Egan Bernal fue sancionado en el Tour de Francia

El corredor colombiano se ha mostrado fuerte durante la competencia, recientemente fue notificado de una sanción impuesta por la organización del Tour de Francia debido a un hecho que sucedió a lo largo del recorrido en la tercera jornada de la Grande Boucle que se llevó a cabo entre Amorabieta Etxano y Bayonne (193.5 kilómetros).

En la lista de sanciones que da a conocer la organización apareció el nombre del zipaquireño que fue sancionado con 25 puntos UCI (Unión Ciclista Internacional) y con 500 francos suizos (un poco más de 2.300.000 pesos colombianos) por haber arrojado desechos en sitios que no estaban autorizados para esto. Es importante mencionar que también hay una notificación que sirve de advertencia, ya que en caso de reiterar esta infracción, la siguiente sanción que podría recibir es de perder un minuto en la clasificación general.