César Gaviria furioso con el Gobierno de Petro, descarta una coalición: “A Luis Fernando Velasco lo pusieron para tumbarme”

En la foto, el expresidente de Colombia, y ahora líder del Partido Liberal, César Gaviria. Foto: Colprensa - Juan Páez.

El gobierno de Gustavo Petro atraviesa por uno de sus momentos más difíciles en política. Poco a poco, la fuerte coalición en el Congreso con la que empezó su periodo se fue desarmando, hasta el punto de quedar prácticamente solo con el Pacto Histórico y con sus anheladas reformas sociales enredadas.

Sumado a eso se avecina una nueva amenaza: el exvicepresidente Germán Vargas Lleras, líder de Cambio Radical, propuso un “frente común” para frenar las reformas, y para eso le hizo un llamado a los partidos tradicionales (Conservador, la U, Liberal), que estarían analizando la propuesta.

Por todo esto, el Gobierno estaría tratando de recomponer el rumbo y buscar los apoyos necesarios dentro del legislativo para sacar adelante sus proyectos de ley. Pero tal no sería el plan, por lo menos, del Partido Liberal; así lo dio a entender su director, César Gaviria Trujillo, que descartó de tajo conformar una nueva coalición, en una entrevista con el diario El Tiempo.

“No, es que coalición de gobierno no ha habido. Se lo he dicho varias veces y de frente al Presidente: deje de hablar de coalición, usted no tiene ninguna coalición. Usted tiene es a un grupo de personas amigas suyas, que votaron por usted, los nombró ministros y resolvió volver eso una coalición, pero no lo es. Ninguno de los que está ahí representa a ningún partido ni nada”, dijo el expresidente en su entrevista.

Gaviria fue más allá e hizo fuertes acusaciones en contra del Gobierno, al asegurar que está manipulando al Consejo Nacional Electoral para invalidar los avales de sus parlamentarios y culpó al presidente Gustavo Petro y al ministro del Interior, Luis Fernando Velasco.

“Me tiene bravo que están bregando a poner en peligro las elecciones. Porque amenazan los avales del Partido Liberal y pueden llegar a decir que no valen porque no hicimos convención y no sé qué… Pues imagínese unas elecciones sin el Partido Liberal”, dijo.

Aseguró que a Velasco lo nombraron como ministro del Interior para “tratar de tumbarlo” de la dirección del Partido Liberal. “Al doctor Velasco, y eso se sabe por todas las declaraciones que ha dado, lo pusieron en ese Ministerio del Interior para enredarme, para armar una división, para bregar a tumbarme en la convención”.

Añadió que “nunca he recibido una llamada de ese señor. No tengo con ese señor trato de ninguna especie”. “Se supone que un ministro del Interior habla con los directores de los partidos y no son los directores de los partidos los que tienen que ir a hablar con el ministro del Interior”.

Luis Fernando Velasco, ministro del Interior. Colprensa.

Sobre la propuesta de Vargas Lleras, el expresidente aceptó que ha tenido acercamientos con él, pero de todas formas no confirmó que vaya a formar un frente común en contra de las reformas de Petro.

“He hablado con ellos y obviamente tienen toda la disposición para que hagamos algo; no para hacer otra coalición, sino para que nos dediquemos a votar leyes que tengan normas sensatas y punto. Es que no se ha podido hacer una reforma de la salud, como queríamos todos los partidos, porque si no se le atienden al señor Petro todas sus apetencias de que el sector quede en manos de solo funcionarios públicos, entonces no se puede. Y por eso no hubo ley de salud. Querían montar ahí una rosquita”.

Dijo además que al Presidente le molesta que le digan “las cosas con franqueza”, pero que las críticas al Gobierno continuarán porque está tomando “un rumbo que no nos llevará a ninguna parte”.

“¿Que Petro va a acabar con la pobreza de La Guajira, del Amazonas, del Chocó, y de…? Pues no, no lo va a lograr. Obviamente hay que hacer inversiones. Mucha parte de la discusión de la reforma de la salud fue que, como ellos no participaron en el proyecto original, propusieron la plata para las zonas marginadas, y nosotros dijimos, claro, ustedes la ponen y listo”, dijo en su entrevista.