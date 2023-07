Carolina Cruz se fue de “manilarga” con Jamil Farah y quedó captado en fotos

Carolina Cruz atravesó una tormentosa relación durante sus días como reina de belleza, como la detalló en su libro 'Mi mundo, mis huellas' (@carolinacruzosorio/Instagram)

Cada movimiento que realiza Carolina Cruz junto a Jamil Farah en redes sociales conmociona a sus seguidores, quienes no pierden detalle en cada fotografía. Y es que la presentadora recientemente desmintió los rumores del final de este romance, por cuenta de un tatuaje que se hizo en una delicada zona de su pecho y que reza “todo pasa”.

Te puede interesar: Carolina Cruz desmintió rumores de ruptura con Jamil Farah

Y es que el romance que se dio a conocer hace algunas semanas oficialmente, pasó por el filtro de varios de los seguidores de la caleña quienes se percataron de la presencia del piloto en varias de sus publicaciones en eventos a los que Cruz asistía como parte de su agenda.

Carolina Cruz encendió la polémica por tatuaje con el que un programa de chismes aseguró, su relación con Jamil Farah habría llegado a su final. @carolinacruzosorio/Instagram

Recientemente, la pareja fue blanco de los rumores en redes sociales que afirmaron la relación habría llegado a un triste final y como muestra de que la información no es cierta, Jamil Farah compartió una curiosa postal al lado de la presentadora de Día a Día. Pero un detalle no pasó desapercibido, pues en la imagen la vallecaucana posa su pierna sobre él, mientras ella lo abraza y ubica sus manos en la parte baja de la espalda.

Te puede interesar: “Copa vacía”: el divertido video con el que Shakira y Turizo demuestran una vez más su química

“Holi”, fue el pie de foto con el que la presentadora y el sanandresano saludaron a sus seguidores, quienes dijeron que las manos de la expareja de Lincoln Palomeque estaban agarrando de más “las nalgas” de Farah. Allí, los usuarios de redes aprovecharon para felicitarlos por su noviazgo y desearles lo mejor a la nueva pareja.

Carolina Cruz habría tocado de más a Jamil Farah y en redes sociales le dicen "manilarga". @jamil_farah/Instagram

Algunos de los comentarios que reposan en la publicación compartida por Jamil Farah, destacan: “que dure lo que tenga que durar, amanecerá y veremos”; “aprendiendo a callar bocas de chismosos”; “y los chismosos ya los estaban separando”; “Carito baja más las manos, que hermosos se ven”, entre otros.

El mensaje de cumpleaños de Jamil Farah para Carolina Cruz por su cumpleaños. @jamil_farah/Instagram

Cabe destacar que, el rumor de la ruptura se produjo desde el programa de chismes Lo Sé Todo, a través de su presentador Ariel Osorio, que aseguró que simplemente se dedicaron a compartir lo bonito de la conquista, pero no tienen presente que en el paraíso también hay problemas.

Te puede interesar: Alina Lozano reveló por qué quiere una boda sencilla con Jim Velásquez

“Porque como publican lo chévere, lo bonito, las vacaciones, el mar, el yate, no muestran que hay problemas en el paraíso”, tomando por sorpresa a sus colegas Elianis Garrido y Mafe Romero, que lamentaron la noticia y afirmaron que la relación se veía muy estable.

¿Planes de matrimonio?

Ahora, crece el rumor de un posible romance debido a una publicación que dice más que mil palabras. La imagen provocó todo tipo de reacciones y la exreina de belleza se convirtió una vez más en tendencia, pues muchos internautas indicaron que Cruz le mandó una indirecta a su nuevo novio.

En la publicación, que se hizo viral rápidamente en las plataformas digitales, se pueden apreciar unos tacones verdes de su marca de calzado junto a un anillo de compromiso. “Para una novia audaz”, dice la postal junto con un emoji de novia en el altar.

Jamil Farah compartió una fotografía junto a Carolina Cruz con la que confirmaron su romance oficialmente. @jamilfarah/Instagram

La también modelo aún no ha confirmado nada, pero los usuarios dudan que se trate de algo diferente más que un posible matrimonio entre Carolina Cruz y Jamil Farah. Sin embargo, dicha publicación ya no está disponible, de no ser porque varias páginas lograron captar el momento y publicarlo.

Por el momento, se trata solamente de rumores que están circulando en redes y probablemente no ocurra, hasta que sea una realidad. De acuerdo con lo que se ha visto en redes sociales, los dos famosos se encuentran en plena luna de miel viajando por varias partes haciendo público su romance.