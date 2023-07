Así fue susto que se llevaron los participantes de MasterChef Celebrity tras la ‘pálida’ de una de las concursantes

Así fue el susto que se llevaron los participantes de MasterChef Celebrity. Foto: @danielatapiaoficial / Captura

Con el pasar de los días, MasterChef Celebrity sigue dando de qué hablar, ya sea por los platos que han tenido que presentar los concursantes o situaciones dentro entre ellos que terminan siendo muy comentados en las redes sociales. Recientemente fue la actriz Daniela Tapia la que hizo pasar tremendo susto a sus compañeros.

La cubana, nacionalizada colombiana, fue una de las grandes protagonistas durante el último reto de eliminación debido a que por poco pierde el conocimiento en el set y tuvo que ser auxiliada por los otros participantes del programa. El susto fue tremendo, pero afortunadamente todo quedó en eso, un susto no más.

La actriz, que es recordada por haber participado en producciones como ‘Padres e hijos’, ‘Rafael Orozco, el ídolo’, ‘Celia’, ‘Leandro Díaz’, entre otros, tuvo un quebrando de salud durante la realización del programa y por poco pierde el conocimiento por lo que fue atendida prácticamente de inmediato por Claudia Bahamón, Mario Ruiz y por el chef Nicolás Zubiría. Tras unos minutos Tapia pudo ser estabilizada y guardó reposo para poder recuperar las fuerzas.

La actriz aseguró en sus redes sociales que está en perfectas condiciones.

Esta situación encendió las alarmas, pero de acuerdo con la misma actriz, no fue nada grave y al parecer todo se dio por los nervios que le jugaron una “mala pasada”. Este hecho no pasó a mayores y por ahora la cubana se encuentra con buen estado de salud.

“Se me fueron las luces y las sombras”, afirmó la actriz en sus redes sociales. Posteriormente en otra publicación, Tapia confirmó: “Los nervios me jugaron una mala pasada”. Luego de este hecho, la mujer que nació en La Habana, pero que también es nacionalizada colombiana se pudo reincorporar al programa y seguir concursando.

La actriz aseguró que fue solo un susto la que le hizo pasar un mal rato.

Julio César Herrera se despidió del programa

La actriz se encuentra bien de salud y dio un parte de tranquilidad luego del reto de eliminación y que finalmente dejó por fuera al actor Julio César Herrera, quien es recordado cariñosamente por su papel de Freddy en ‘Yo soy Betty la fea’ debido a que no convenció al jurado calificador.

“La experiencia de MasterChef me gustó, yo llegué acá creyendo que no sabía cocinar. Buenos recuerdos, vivencias, y voy a extrañar los chistes de Carpentier, muy divertido”, aseguró el actor que presentó un plato en homenaje a Don Chinche y que llamó ‘Juepucha socio’; pero el exceso de ingredientes, en especial las proteínas, no terminaron de convencer al jurado.

“Esto es un juego y que, en este juego, nada, absolutamente nada es personal”, afirmó Herrera durante su despedida. Así mismo, el actor en una charla con Superlike hace algunos días manifestó que no había participado antes en el programa por el temor que le tiene a la alta cocina y el formato del reality que es uno de los más vistos del país.

Julio César Herrera se convirtió en el nuevo eliminado de MasterChef Celebrity

“A mí me invitaron para la temporada en la que estuvo Aida, pero yo la verdad, me arrugué completamente, me arrugué y me arrugué mal. Y ahí les dije, llamen mejor a Aida que ella sí cocina”, puntualizó.

Sobre su plato, el actor aseguró que desconocía las reglas para hacer un calentado y que fue hasta después de su eliminación que supo que el mondongo y la morcilla generan una grasa adicional, algo que el jurado criticó fuertemente y llevó a su salida del programa.

“Eso no es chévere al gusto. Yo cómo hago para saber eso. A duras penas duré aquí un mes larguito. Lástima no poder haber seguido para así ya saber que eso no se hace. Esto aquí no se sabe nada, papá”, resaltó. “Fue una experiencia muy chévere, muy bonita (...) agradezco haber estado acá, haber pasado por MasterChef divirtiéndome, pasándola rico”, aseguró.