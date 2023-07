Mariana Pajón campeona del BMX Élite 2023

La colombiana obtuvo la medalla de plata en la tercera ronda y la de oro en la cuarta de la Copa Europea de BMX. @marianapajon - Instagram

Mariana Pajón sumó otro triunfo en su exitosa carrera en el BMX, luego de consagrarse campeona en representación al departamento de Antioquia en el Championship Élite Damas, que se disputó en Ibagué (Tolima). El podio lo completaron las pedalistas Gabriela Bolle (Atlántico) y María Camila Restrepo (Bogotá).

La triple medallista olímpica fue protagonista en la IX Válida Nacional 2023 que tuvo como sede la ciudad Musical de Colombia, en donde se bañó en oro. La competencia se realizó en la pista situada en el Parque Deportivo de la capital tolimense.

Tras victoria en el BMX Élite 2023, Mariana Pajón no ocultó su alegría por competir nuevamente en las pistas colombianas en declaraciones para el portal Mundo Ciclístico.

“Feliz, esto para mi es muy importante siempre venir y correr en casa y sobre todo llevarse este campeonato es importante por todos lados, porque puede llevarse esa banda izquierda (cololores de la bandera colombiana) por el resto del mundo, los uniformes que te tengan que hacer tiene que ser con eso, entonces siempre llevas a tu país y tambien da puntos olimpicos entonces fue muy positivo el finde”.

En cuanto a su participación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023 dijo: “Motiva muchísimo este título, venimos en buen ritmo de carrera me siento cada vez mejor, ahora se viene una responsabilidad grande con el país en estos juegos que la vamos a dar toda”.

Del mismo modo, Pajón hizo un breve balance de la presente temporada y se refirió a lo que viene en el segundo semestre del año: “La selección Colombia va con toda, la verdad vamos muy bien ya el resto del mundo está mirando que es lo que está haciendo Colombia, protagonista en todas las carreras en las que estamos (…) me he sentido muy bien en las competencias a las que he ido, mejorando, eso es lo que queremos le he estado poniendo el corazón a esto y se ve y eso da mucha motivación”.

Después de la participación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, Mariana Pajón se concentrará para encarar el Mundial de BMX que tendrá lugar en Glasgow, Escocia, entre el 3 y el 13 de agosto.

Mariana Pajón se colgó la medalla de oro en competencia de BMX en Europa

Mariana Pajón volverá a competir el 24 y 25 de junio en Papendal, Países Bajos

Durante la novena parada de la Copa Europea de BMX en Sakarya, Turquía, Mariana Pajón superó la adversidad luego de sufrir una caída en la misma pista días antes para luego subirse a lo más alto del podio, superando a la bicicrosista de Estados Unidos y de Bélgica. Esto le permitió sumar puntos en la clasificación UCI en su objetivo por disputar los Olímpicos de París 2024.

“Las que cuando caen se quedan en el piso frustrado, llorando o viendo a quien le echan la culpa. Y… las que se levantan rápido, toman nota de lo que las hizo caer, sonríen, vuelven a intentarlo y hasta llegan a lo más alto de pódium. En ese último grupo está @marianapajon. ¡Pasó de una caída hace una semana en la #CopaMundo de Turquía (foto 2) a ser CAMPEONA hoy en el Campeonato Europeo en la misma pista! La #ReinaDelBMX se llevó hoy el #ORO 🥇 en Turquía 🇹🇷 en las rondas europeas. Un pódium más en este gran año y seguimos sumando puntos importantes en el camino a #Paris2024″, fue el mensaje compartido por el hermano de Pajón en sus redes sociales.

Colombia marcha en el segundo lugar de la Clasificación UCI Femenina, por lo que por ahora tiene asegurados tres cupos en la competencia de BMX Racing de París 2024. La próxima parada de la Copa del Mundo, donde los deportistas cafeteros podrán sumar unidades, serán la de Papendal, Países Bajos, el 24 y 25 de junio. Francia y Argentina cerrarán el calendario en el 2023.