Hasta porque su madre le aplicó bloqueador critican a Juan Duque, esto respondió el cantante urbano

Juan Duque. Foto: Instagram @juanduque

Cada cosa que se publique en las redes sociales, por mínima que sea, está susceptible a la crítica y este fue el caso de Juan Duque. El cantante urbano publicó una Historia de Instagram en la que se mostró junto a su madre mientras esta le aplicaba algo de bloqueador y fue precisamente este hecho lo que provocó las reacciones de algunos usuarios en su contra. En este sentido, le llegó el siguiente mensaje:

“Parcero, esas cosas denotan inmadurez. Ninguna vieja mira eso como bandera verde. Al contrario, denota un man pegado a las naguas de la mamá sin carácter y sin ganas de salirse de ahí, lo hace una pareja poco deseable”.

El reguetonero antioqueño ya ha sabido demostrar que no teme responder a los comentarios negativos y este caso no fue la excepción; fue así como comenzó por expresar:

“A mí me dicen que me controle mucho, que no responda cualquier comentario que veo por ahí, pero este lo voy a responder ... son muy poquitas las veces que yo veo a mi mamá, muy poquitas las veces que puedo compartir con ella porque estamos de viaje, trabajando, grabando, lo que sea, entonces cuando la veo, yo no le voy a impedir cuidar de su hijo. Si yo me eché el bloqueador tres veces y mi mamá quiere echarme el bloqueador otra vez yo no le voy a negar eso y si ella quiere cuidarme no le voy a negar eso”.

Posteriormente, aseguró que considera una bandera roja a una persona que “esconde a su mamá por parecer ‘maduro’ o no se deja cuidar de su mamá por parecer ‘maduro’, de hecho, las mujeres se fijan en cómo un hombre trata a su mamá porque si usted trata a así la a la reina en la casa seguramente así las va a tratar a ellas”.

Es de recordar que, actualmente Juan Duque sostiene una relación sentimental con la creadora de contenido Juliana Jaramillo. Anteriormente, el cantante urbano había salido con la actriz, Lina Tejeiro, pero su noviazgo solo duró unos meses.

Ahora bien, la publicación con su madre data de su viaje a República Dominicana, al parecer, pues Duque estuvo realizando algunas publicaciones desde Punta Cana y en una de ellas también figura un video caminando en la playa junto a su progenitora.

Juliana Jaramillo habló sobre su relación con Juan Duque

Aunque en un principio, Juan Duque estaba reacio a publicar su nueva relación sentimental en redes sociales, con el pasar de los días algunos usuarios y medios de comunicación descubrieron que su nuevo amor sería la creadora de contenido Juliana Jaramillo. Al final del día, la pareja decidió confirmar su noviazgo y hoy por hoy publican fotografías y videos juntos en las redes sociales.

En este sentido, ahora que su relación sentimental se hizo pública, durante los recientes días Jaramillo activó la ventana de preguntas desde sus Historias de Instagram y dio respuesta a algunos de los interrogantes que le llegaron sobre su romance con el cantante urbano. Así las cosas, uno de los mensajes decía: “¿Es muy difícil estar con un man al que enamoran tanto? ¿cómo manejas eso?”; ante lo planteado, la joven respondió:

“Yo realmente lo que no entiendo es por qué satanizan tanto el amor, enamorarse, obviamente todos abordamos nuestra vida amorosa diferente, pero no veo qué tiene de malo una persona que decida enamorarse, que no se cohíba de dar amor, que lo exprese. El problema con él... o no problema, su decisión: es que lo hizo público, que ha hecho públicas todas sus relaciones y mucha gente se siente con derecho de opinar de lo que él hace o dice, pero yo no soy quién para juzgar como él decidió vivir su vida. Entonces yo realmente estoy tranquila y viviendo el presente”.

