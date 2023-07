“Un día puedo estar rapeando en los buses y al otro en la Final Nacional de Red Bull”

El rapero bogotano confía en que será una de las grandes sorpresas en la Red Bull Batalla Final Nacional. Foto: @teonoventa90 (@nowlux_)

Cuando las situaciones son adversas y las dificultades para surgir se vuelven una constante, más en una ciudad como Bogotá, se destacan aquellos que tienen el valor de salir adelante pese a las vicisitudes que se les presentan.

A veces es más fácil tomar el camino incorrecto y dejarse llevar por los malos consejos; por eso, seguir la pasión y llevar el arte a muchas personas es un acto de valor que no todos son capaces de realizar... Esta es la historia de Teo Noventa, un MC con alma de poeta que espera sorprender a todos este sábado en la Red Bull Batalla Final Nacional.

A sus 24 años, Mateo Benítez, más conocido como Teo Noventa, se define como un pelao’ de “barrio” que le cogió amor a su arte y a sus vivencias, las mismas que transforma en una expresión artística como el freestyle. “Es un tipo con muchos sueños que salió de allá, donde nadie mira”.

“Nazco en un ambiente de precariedad económica, nací y crecí en Ciudad Bolívar. Mi madre es profesora y por eso me crió con valores y bases muy buenas. Yo tenía déficit de atención y toda la vuelta, entonces lo único que a mí me hacía concentrar de verdad era aprenderme una canción o escuchar una canción para tratar de llegarle a la nota a un cantante y cosas así, era lo único que mi mamá veía en lo que me concentraba”

Conoció el rap desde muy pequeño gracias a su hermano y en 2016 empezó a practicarlo. Un año más tarde, en 2017, aprendió sobre las batallas y se enamoró. Lo emocionaba el hecho de poder “responder a una persona lo que usted piensa, plasmar una idea y que esta sea celebrada por más personas” y fue ahí cuando se metió de lleno en el freestyle.

El MC tiene un estilo único y espera ser la revelación en esta edición de la Final Nacional. Foto: Pablo Figueroa Páez - Infobae

“Sigue siendo arte”

En su casa no estaban muy felices de que se dedicara a la improvisación y a las batallas, porque no es algo que genere muchos ingresos; él mismo reconoce que hasta ahora en Colombia se están abriendo posibilidades para que los freestylers puedan vivir de esto, pero es un trabajo arduo que requiere mucha disciplina y algo de suerte.

Para sortear los difíciles momentos económicos y la falta de oportunidades, Mateo Benítez optó por el rebusque, cantó en el transporte público, cantó salsa en bares y eventos y de esta manera pudo vivir un poco más tranquilo. “A la misma vez sigue siendo música, sigue siendo arte, pero sigo en esto año tras año”.

“Me la rebusco, me va bien y supe hacerme una vida fuera de las batallas, porque no siento que sea mi centro; al final, el rap abarca muchas cosas, pero esta es una manera interesante de plasmar esa idea”.

Mateo Benítez, mejor conocido como Teo Noventa, es uno de los jóvenes talentos en el freestyle. Foto: Pablo Figueroa Páez - Infobae

Por amor al arte

Teo Noventa no olvida su primera vez en una plaza, esa que abrió un camino en su vida que jamás se cerró. En esa ocasión se clasificó a las instancias finales, pero no ganó; tardó más de un año y medio antes de salir victorioso en una de estas jornadas.

“Era el objetivo principal en ese momento, quería ganar una plaza y ya. Cuando finalmente lo hago tras más de un año y medio pienso ‘no, no es todo lo que quiero’, conozco la música y me meto de lleno en eso”, destacó el rapero de 24 años. Aunque la música lo llenaba, no podía dejar de lado las batallas, pese a que en ocasiones siente mucha frustración. El participar y ganar en estas batallas le permitían llevar dinero a su casa. “A diferencia de muchos acá, empecé con la necesidad económica porque si me ganaba una plaza son 50.000 pesos”.

“Yo no me veía montando en una Red Bull (Batalla), yo empecé en esto es por lo que digo al principio, tengo mucho amor hacia cualquier expresión artística y sentí que era bueno para poder contestar algo en una ba

Supo que tenía talento para improvisar y destacaba en las batallas, era un escenario perfecto para decir las cosas que pensaba y transmitir su mensaje a mucha gente. Envió su primera audición para la Final Nacional en 2021, durante la pandemia, y fue uno de los mejores 90 entre más de 1.500 audiciones. “Siento que lo hice muy bien, pero como te dije en ese momento Red Bull para mí no era una prioridad, pero cuando uno se ve con la oportunidad al frente se siente el respeto, el peso y la presión de la marca”.

Teo Noventa también es cantante y se gana la vida en el rebusque. Foto: Pablo Figueroa Páez - Infobae

“Confío mucho en lo que hago”

Aunque no clasificó la primera vez, se quedó con lo positivo de esa experiencia. Tiempo después recibió un mensaje por parte de Red Bull en el que le anunciaron que sería parte de la reserva para la Final Nacional, fue una enorme satisfacción.

“Yo siento que tengo una ventaja, muchos creen que soy el pelao’ nuevo o algo así, pero yo también me viví el Movistar Arena, yo estuve ahí tras bambalinas, vi el público, participantes (...) dos años después, tras enviar un video logró estar por fin en la Final Nacional”, señaló.

La noticia de su clasificación lo tomó por sorpresa, muchos se acercaron a felicitarlo, pero pensó que era una broma. Cuando se percató de que era real se pasmó y fue solo hasta cinco días después que dimensionó todo lo que había sucedido. “Me dio la emoción y pensé como bueno mi estilo nunca se ha visto en este país. Siento, confío mucho en lo que hago”. Precisamente su estilo “brinda honor al rap” y es fiel creyente de que el freestyle es rap en su máxima expresión.

Está agradecido por haberpodido “ir a una internacional, ser campeón de una regional, poder ir a representar una ciudad en una nacional que no era Red Bull, poder conocer un país. Viajé a Medellín, viajé a Cali, me medí con los mejores como Puppy, Tuni, la misma Marithea que estuvo acá en algún momento y llegué a verla en la plaza”. .

Nació y se crió en Ciudad Bolívar y desde ese entonces tuvo un enorme amor y respeto por el rap. Foto: Pablo Figueroa Páez - Infobae

“Busco dejar un legado”

Esre sábado 1 de julio se lleva a cabo la Red Bull Batalla Final Nacional en el coliseo Iván de Bedout en Medellín con los mejores improvisadores del país que buscarán el título de campeón y la clasificación a la Final Internacional que se disputará en Bogotá. Teo Noventa es uno de ellos y aunque nunca se imaginó estar en esta competencia y no era su objetivo, lo ve como una oportunidad para llevar más lejos su arte.

“A mí no me hace más estar en una Red Bull, no me hace menos tampoco, pero considero que les puedo demostrar que el arte es una manera bonita de trascender, de dejar un mensaje, de inmortalizarse, por decirlo así”, aseguró.

“Así como puedo estar en un bus el día de mañana, también puedo estar en una Red Bull Nacional, quien quita, ser subcampeón, al otro día estar en la plaza y estar con mi familia. Esto es lo que decidimos hacer, no es ni más ni menos, pero decidimos hacerlo porque nos gusta. Entregarle amor, disciplina y trabajar para que las generaciones puedan vivir de esto (...) Busco dejar un legado”

Por último, afirmó:“Si en ese proceso me conecto y si ese día estoy en mí prime, cuidado... habrá Teo Noventa pa’ rato”.