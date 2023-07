Shakira se sinceró y dijo cómo la música la rescató: “Me salvó la vida y me dio alas para volar”

(@shakira)

El estreno de Copa Vacía, colaboración de Shakira con Manuel Turizo ha sido todo un éxito en las distintas plataformas digitales. La canción en YouTube, por ejemplo, actualmente tiene un poco más de 10 millones de reproducciones y alrededor de 36.000 comentarios donde los fans no dejan de reconocer el gran talento que tiene la barranquillera.

Shakira Isabel Mebarak Ripoll ha sido una mujer tapa de varios diarios en los últimos meses. Su separación de Piqué, los cachos del catalán; la salud de William Mebarak (su padre), Clara chía y su “relación” con Milan y Sasha (sus hijos), entre otros, han sido un cóctel perfecto y explosivo para que casi cualquier persona perdiera la cabeza.

Sin embargo, Shakira cuenta con una “pócima secreta” que la ha ayudado a sobrellevar ese fluctuante tsunami de emociones que ha tenido que sortear desde 2022: ¡La música!

Y esto fue lo que precisamente confirmó la barranquillera en una entrevista que le realizó la revista estadounidense People en Español, donde además de contar qué ha sido del vaivén de su vida, reveló detalles de lo que significa eso que la ha hecho ser una de las mujeres más influyentes del mundo.

“La música ha sido mi pasaporte al mundo y mi visado. Me ha permitido romper con los esquemas y los prejuicios propios de un ambiente en el que quizás no habría contado con muchas oportunidades si no fuera por la música. La música me salvó la vida y me dio alas para volar. Me permitió ser yo misma, me rescató en los momentos más difíciles. Conectó con quien verdaderamente soy, cuando sentía que me perdía. Cuando no me reconocía a mí misma, la música fue mi espejo. Fue mi aliada, y lo sigue siendo. Es mi compañera de ruta, mi brújula”, reflexionó para People.

Luego de contar que ha sido la música en su vida, Shakira reflexionó y confirmó que su pasión le ha servido para clarificar varios aspectos de su existencia, donde múltiples escenarios fueron naciendo y casi que sin salida alguna iban generando zozobra y un estado anímico que bien pudo llegar a afectar su carrera musical.

“Esté donde esté en el mundo, la música ha sido una constante. He pasado por la negación, la rabia, el dolor, la aceptación, el duelo, la esperanza, la decepción, la esperanza otra vez, ilusión. Tantas emociones y sentimientos que a ratos parecían encontrados, parecían que no podían coexistir al mismo tiempo dentro de mí, que solo he podido desenredar a través de mis canciones, para entenderme un poco mejor”.

Shakira “emergió” del agua con Manuel Turizo: la barranquillera y el monteriano promocionaron su más reciente canción

Con motivo de la publicación de Copa vacía, Shakira habilitó un “Broadcasting channel” en el que ha agradecido por la recepción de la canción y hasta la manera en que han comprendido el significado tanto de la letra como del video musical.

Pero no es la única interacción por el estilo que ha mostrado la colombiana en sus cuentas personales. Justamente, en un corto video que subió a su cuenta de Instagram, Shakira se mostró “emergiendo” a la superficie, utilizando un filtro para simular ese ascenso desde las profundidades del mar mientras hacía sincronización de labios en el momento del coro.

Lo sorprendente es que en la dinámica la acompañó el propio Manuel Turizo, haciendo evidente no solo el respeto y admiración mutua, sino la complicidad, pues aparecieron sonrientes y relajados frente a la cámara.