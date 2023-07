Óscar Iván Zuluaga le habría confesado a un cura el “secreto de sangre” que tenía con su hijo y Daniel García Arizabaleta

Zuluaga, el dos veces candidato presidencial del Centro Democrático, habría confirmado que delinquió junto a Odebrecht. REUTERS/Luisa Gonzalez

Tal parece que el excandidato presidencial Óscar Iván Zuluaga está más acorralado que nunca. No solo la Fiscalía General de la Nación lo imputó por el escándalo de Odebrecht, sino que también tienen en su poder una serie de grabaciones en las que el también exministro confesaría a un cura que sí sabía que fondos ilegales entraron a su campaña.

Te puede interesar: Óscar Iván Zuluaga indignado porque a Juan Manuel Santos no le fue mal con Odebrecht como a él: “Nos volvieron mierda”

Así lo dio a conocer la revista Semana, el sábado 1 de julio, cuando reveló dos grabaciones que sostenían Zuluaga y el exdirector del Invías Daniel García Arizabaleta. En uno de los audios, por ejemplo, el exaspirante a presidente del Centro Democrático daba detalles de cómo tenía “un pacto” de sangre con Arizabaleta y su hijo David, que también será imputado por el ente acusador.

“Le dije, padre, aquí hay un secreto que hemos tenido con una persona, pues con Daniel (García Arizabaleta) y con mi hijo (David) es como un secreto de sangre”, fue lo que declamó Óscar Iván Zuluaga de su confesionario con su guía espiritual, el sacerdote Arturo Uría.

Daniel García Arizabaleta, exdirector del Invías

Esa fue una de las afirmaciones que Zuluaga hizo en los audios de 59 y 43 minutos en los que, además, el excandidato presidencial uribista dice que fue muy cercano al cura por sus habilidades eclesiales, además de que educó a su esposa Martha Ligia Martínez, en temas afines.

“El padre Arturo es un sacerdote muy especial. Cuando arranca todo esto, fui a donde él. Lo conocimos porque fue quien trajo a Emaús, él formó a las primeras personas de Emaús, a mi señora. Él es un padre que tiene su congregación propia y tiene una casita ahí en la 85 antes de llegar a la paralela. Entonces, su casa es su iglesia, es un sitio de oración y de diálogo especial”, le cuenta Zuluaga a García Arizabaleta, quien se limita a responder: “Pero qué bonito”.

Tras destacar cómo fue que terminó involucrado con el religioso, Zuluaga le reveló a Arizabaleta que, tan pronto Juan Manuel Santos lo venció en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del 2014, él se fue a donde el cura a pedirle consejos porque ya se empezaban a conocer los escándalos por el dinero que Odebrecht entregó a varios políticos en el mundo.

Sacerdote católico habría escuchado los crímenes de Óscar Iván Zuluaga / Imagen de referencia / Colprensa

“Yo fui y le dije: ‘padre, dígame una cosa, yo qué debo hacer’. Le conté la verdad de las cosas”, le contó Zuluaga al exdirector del Invías, quien aseguró que le contó toda la verdad de que él estaba enterado de que a su campaña presidencial habían entrado más de 1.6 millones de dólares del conglomerado brasileño de construcción.

“Le dije: ‘padre, yo lo sabía, esto ocurrió así, yo quiero que me diga qué debo hacer, desde la luz, yo soy un hombre de fe, católico’”, recordó Zuluaga.

En los audios, además, se revela que el cura le recomendó que se cuidara de “la maldad de los demás”, aparentemente refiriéndose a Daniel García. “A usted nada lo obliga a no protegerse y proteger a su familia’. Incluso, me lo dijo: ‘eso está en la fe, habla de la restricción mental, usted no tiene por qué inmolarse”, se escucha decir a Zuluaga citando al sacerdote.

Óscar Iván Zuluaga, excongresista y excandidato presidencial (Colprensa-Sergio Acero)

Incluso, el excandidato uribista revela que fue por más de una hora que habló con el cura y que los concejos que le dio le cambiaron “la perspectiva”. Además, le sugiere a Arizabaleta que se reúna con el padre; él acepta, pero le pide que, si eso pasa, estén los dos solos.

Te puede interesar: El registrador Alexander Vega habría encubierto a Zuluaga en el escándalo por Odebrecht

Previendo al escándalo que ahora él y su hijo David protagonizan, Óscar Iván Zuluaga aseguraba que si todo se descubría él respondería ante las autoridades.