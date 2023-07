Jessica Cediel recibió elogios y ataques por presumir su figura

@chismedelbueno7/Instagram

No es una sorpresa que Jessica Cediel se debata entre el amor y el odio en la red. Sea por su físico, o por sus puntos de vista relacionados con cualquier asunto de interés, la bogotana suele dividir opiniones hasta el punto de polarizar cuando hace cualquier publicación en redes sociales entre seguidores y haters.

Es cierto que públicamente se inclina a no darle importancia a lo que otros piensen sobre ella, pero es una tendencia evidente para cualquiera que esté pendiente de sus estados.

En sus historias de Instagram del jueves 29 de junio, Cediel publicó un par de videos donde se apreciaba vestida con ropa ligera mientras se grababa a contraluz. El efecto hizo pensar a algunos de sus seguidores que se había grabado desnuda, lo que generó algún comentario en contra, pero lo cierto es que en ese momento estaba usando una blusa deportiva y un pantalón corto bien ceñidos al cuerpo. Sin embargo, fueron sus palabras las que volvieron a generar inquietud:

“Estaba organizando una ropa y me estaba viendo al espejo y dije Wow, gracias a Dios ya he subido de peso. Miren esta maravilla, yo me pongo el ‘chorcito’ así porque se resalta un poquito más la figura y la cintura. A lo que voy es que estoy super feliz porque a mi me cuesta muchísimo subir de peso. Yo les había dicho que estaba delgadita y he comido demasiado. No sé… ¿será que estoy embarazada o qué? Me ha dado un hambre impresionante”

El último comentario, dicho a modo de broma, fue tomado en serio por algunos seguidores que al parecer respondieron a la historia instantánea preguntando si eso era cierto. De ahí que en la siguiente historia lo desmintiera “antes de que salieran con noticias falsas”, como señaló la bogotana.

De igual manera, hubo quienes cuestionaron lo que se interpretó como una tendencia de Cediel por estar constantemente insatisfecha con su cuerpo, diciendo que un día quería subir de peso y al otro día bajarlo. “¿Al fin qué? Empiezan a decir que si quería estar delgada que estaba trabajando en eso, y ahora lo que quiere es subir de peso porque para ella es muy difícil subir”, señaló un usuario en respuesta al video.

En la siguiente historia tuvo que responder por lo reveladora de su ropa, por la impresión errada que dio el contraluz con la que grabó. Mientras respondía un comentario de un usuario que le preguntó “ish oye por qué no tiene pantys?”, Cediel señaló:

“Ya por ahí estaba leyendo unos comentarios de que: ‘ay, vea, es que se le marca todo’. Siento desilusionarlos a todos los que tenían doblemente y pensaron que se me estaba viendo algo más. No, mi amor. Yo por acá no saldría a mostrar el ch***o jamás. Por acá, OnlyFans y toda esa cuestión la respeto, pero yo no lo hago, ni aquí ni en ningún otro lado”

Conforme la historia instantánea fue recuperada y difundida por cuentas dedicadas a seguir las publicaciones de las figuras de la farándula, se leyeron comentarios donde se le cuestionó duramente por el contenido “vacío” que solía publicar en sus cuentas personales, y hasta se le tachó de “infantil” y “arrogante” por los comentarios que hizo inicialmente sobre su figura.

Algunos más moderados manifestaron que, si bien no negaban su belleza, la personalidad de Jessica tenía algo que “no terminaba de cerrar”. “No se si es arrogancia vestida de religión, Ayy no seee, pero ella no me pasa”, señaló un usuario, haciendo referencia a la marcada devoción cristiano-católica de la presentadora.