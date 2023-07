JEP aceptó el sometimiento de los responsables por el magnicidio de Jesús María Valle

Jesús María Valle fue asesinado en 1998 tras denunciar una alianza entre el Ejército y paramilitares en Antioquia. Foto Comisión Intereclesial de Justicia y Paz

La Jurisdicción Especial para la Paz informó que aceptó el sometimiento de Jaime Alberto y Francisco Antonio Angulo, alias El Piloto, responsables del magnicidio de Jesús María Valle, defensor de derechos humanos que denunció la alianza entre el Ejército y los paramilitares en Antioquia a finales de los 90.

Los dos asesinos fueron condenados a 30 años de prisión por parte del Tribunal Superior de Medellín, y la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas falló a favor de que estas personas ingresen al tribunal para que entreguen información sobre algunos delitos ocurridos en Antioquia.

Entre los casos que la JEP espera resolver con el sometimiento de los hermanos Angulo, aparecen las masacres de El Aro y La Granja, en zona del municipio de Ituango, así como avanzar con el esclarecimiento del magnicidio del defensor de Derechos Humanos.

La decisión de la JEP

A través de su cuenta de Twitter, la JEP anunció el viernes 30 de junio el sometimiento de los hermanos Jaime Alberto y Francisco Antonio Angulo, “quienes pidieron comparecer ante la Jurisdicción como terceros civiles para aportar verdad frente a la actuación de los grupos paramilitares en el conflicto armado”.

Sin embargo, aclaró que el fallo del tribunal de paz no implica que los responsables no deban cumplir su sentencia en prisión, ya que no les fue concedida la libertad transicional, sino que deberán responder desde su lugar de reclusión en las audiencias.

Jurisdicción Especial para la Paz. Foto Procuraduría

“La decisión adoptada por la Sala de Definición de Situaciones de la JEP determinó no concederles el beneficio de libertad transitoria, condicionada y anticipada por lo cual continuarán recluidos en sus sitios de reclusión”, informó la Jurisdicción Especial para la Paz.

La sala también ordenó suspender de manera inmediata de las actuaciones de la justicia ordinaria sobre los señores Angulo, a excepción de la condena que sobre ellos pesa por el delito de concierto para delinquir agravado y homicidio agravado

Cumplir con los aportes

En la resolución de la JEP señalan que los hermanos Angulo están obligados a aportar con la verdad y reparación a las víctimas en las audiencias del tribunal, de lo contrario perderán todos los beneficios en la jurisdicción y volverán a la justicia ordinaria.

“Bajo el entendido de que este beneficio depende del cumplimiento de su plan de aportes y de que sus propuestas de verdad, reparación y no repetición sean idóneas y significativas para el proceso (...) De lo contrario, la consecuencia podría ser la pérdida de todas las medidas transicionales y el retorno de los procesos a los que se encuentran vinculados al foro ordinario”, informó.

Resolución de la JEP para someter a asesinos de Jesús María Valle

El auto de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas explica que la información que entregaron los responsables del magnicidio de Valle superaron a la justicia ordinaria, sumado al reconocimiento de su complicidad con el crecimiento paramilitar en Antioquia.

“Esto no tiene una relevancia menor, como observaron las víctimas y el Ministerio Público. Evidencia, al contrario, un cambio sustancial en su actitud personal ante la administración de justicia: nunca hubo tal reconocimiento ante el foro ordinario”, dice el documento.

La JEP finalizó diciendo que, pese a que asumieron su responsabilidad, “no es de recibo en esta Sala de Justicia que pretendan siquiera sugerir cualquier argumentación exculpatoria, además porque frente al asesinato del defensor de Derechos Humanos ya fueron declarados responsables”.