Críticos de Francia Márquez creen que la vicepresidenta envió mensaje a los integrantes de la Primera Línea

Colombia's Vice President Francia Marquez gestures as people attend a march in support of his government's proposed health, retirement, employment and prison reforms in Bogota, Colombia, June 7, 2023. REUTERS/Luisa Gonzalez

La vicepresidenta Francia Márquez generó polémica con una declaración durante el evento en el que el presidente Gustavo Petro firmó la reglamentación del nuevo Ministerio de la Igualdad, el cual estará bajo su dirección.

Márquez agradeció a la rebeldía, afirmando que gracias a ella se ha construido la nación. Sus palabras provocaron controversia mientras hablaba sobre los jóvenes que se manifestaron en las urnas.

“Gracias a la juventud por soñar, por creer que es posible el cambio, gracias por la rebeldía porque es la rebeldía también la que ha permitido construir esta nación”, expresó Francia Márquez.

Anteriormente, el primero de mayo, desde el departamento del Valle del Cauca, la alta funcionaria había hecho referencia directa a la polémica Primera Línea:

“Que no me da miedo decir aquí qué viva la primera línea (...) A estos jóvenes que les dieron bala hace dos años, los que nos decían estamos dejando el cuero en las calles y que vilmente muchos los asesinaron, a otros les sacaron los ojos, y a otros los han encarcelado. Y aquí le dice el pueblo hoy, estamos con ustedes y no nos olvidamos de ustedes”.

La vicepresidenta detalló la misión que tendrá al frente del Ministerio de la Igualdad y Equidad, el cual contará con un viceministerio para los pueblos étnicos y campesinos, incluyendo indígenas, afrocolombianos, raizales y palenqueros, reconociéndolos como sujetos de derecho.

“Gracias a la labor del Gobierno y el Congreso, también tendrá un lugar en este ministerio, y, por supuesto, un ministerio que ustedes reclamaron mucho, cuyo objetivo principal es la igualdad territorial, razón por la cual estamos aquí en el departamento de La Guajira”, enfatizó Francia Márquez.

Según cifras del Gobierno, más de 300 integrantes de la denominada Primera Línea se encuentran privados de libertad en diferentes cárceles del país, enfrentando procesos por los desmanes ocurridos durante el paro nacional de 2021.

En el marco de la agenda de trabajo del presidente Gustavo Petro en La Guajira, el mandatario no dejó pasar la oportunidad de referirse a las marchas de la oposición que han llenado diversas plazas públicas del país, lanzando un nuevo comentario desde ese departamento.

En su discurso en una tarima instalada por el Gobierno nacional del Pacto Histórico en el Malecón de Riohacha, el presidente Petro advirtió que ha sido “retado” para definir cuál movilización es más grande, si la de la oposición o la suya.

Petro habló abiertamente sobre el tema y afirmó que las marchas a favor del Gobierno, según él, han sido más grandes y han tenido mayor acogida.

Pero desde la oposición creen que no es así, ya que –según ellos– demuestran lo contrario varios videos y fotos de la última movilización de la oposición el 20 de junio demostraron que la Plaza de Bolívar en Bogotá, al igual que otros lugares emblemáticos en varias regiones del país, estuvieron llenos.

Voces provenientes de diferentes corrientes políticas han criticado a Petro por su supuesta arrogancia al no reconocer el impacto de las marchas de la oposición. El presidente argumentó que esta situación no se debe a la soberbia.

“Nos han retado, así somos más o menos, yo sí creo que seguimos siendo más y no lo queremos demostrar por soberbia, pero sí lo queremos demostrar en acciones de Gobierno, en hechos”, manifestó Gustavo Petro.

Además, añadió en su discurso: “Claro que la movilización popular es fundamental si se quieren hacer transformaciones sociales. Con la gente en casa, no habrá cambios. Los cambios solo vendrán si la sociedad misma los desea”.