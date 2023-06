Jhonny Rivera, frustrado por no poder celebrar la clasificación del Pereira a la Libertadores: “No voy a tomar”

Jhonny Rivera, celebrando título de Deportivo Pereira ante Medellín en 2022 . / @jhonnyrivera

En su primera participación en la Conmebol Libertadores, Deportivo Pereira logró clasificar a los octavos de final del certamen. Los dirigidos por Alejandro Restrepo lograron el boleto a la próxima instancia tras empatar con Colo Colo de Chile en condición de visitante. Los matecañas avanzaron como segundos del grupo F, detrás de Boca Juniors, a cinco unidades.

Desde la edición de 2015 Colombia no contaba en los octavos de final con dos equipos, ya que el Deportivo Pereira le hará compañía a Atlético Nacional, que clasificó con dos fechas de anticipación.

Y claramente, uno de los más felices con esta noticia es el famoso cantante de música popular Jhonny Rivera. El artista tal y como lo ha dejado ver en sus redes sociales es un ferviente hincha del Deportivo Pereira, por lo que esta hazaña matecaña merecía una celebración a lo grande.

Sin embargo, en esta ocasión no pudo hacerse efectivo dicho festejo, puesto que para este puente de San Pedro (entre los días uno y tres de julio de 2023) Jhonny Rivera tiene la agenda copada (como reveló en unas historias de Instagram ), y uno que otro trago sumado al frío de la noche podría afectar su voz considerablemente, lo que lo obligaría a cancelar sus compromisos.

La “tusa” de Jhonny Rivera al no poderse tomar unos “traguitos” tras clasificación del Pereira. / Video @jhonnyrivera

“Como ustedes son mis amigos les cuento que me siento feliz porque este fin de semana tengo siete conciertos. Hace rato no tenía un fin de semana tan carnudo. Siete conciertos. Necesito salud, que mi voz me funcione muy bien, mañana les estaré contando”, compartió Jhonny inicialmente.

Jhonny Rivera casi que sin saberlo pronosticaba el paso de Deportivo Pereira a la segunda fase de Copa Libertadores. No obstante, como todo un profesional responsable compartió con sus más de 3,2 millones de seguidores en Instagram que más allá de lo que aconteciese en el partido, no iba a ingerir una sola gota de alcohol.

“Por eso, así el Pereira gane por goleada no voy a tomar, cero. Yo sé que allá va a haber traguito porque voy con unos amigos pero no no voy a tomar. Nada, porque lo que me espera no está fácil. Hay que tener garganta. Sería muy irresponsable si yo tomara hoy. Ni riesgos, así Pereira gane por goleada no tomo”.

Jhonny Rivera compartió imágenes del impresionante recibimiento que tuvo en Popayán

Con 20 años de carrera encima, Jhonny Rivera ha sabido mantenerse como uno de los cantantes populares de mayor éxito en el país. El artista pereirano no pierde vigencia y, además, en varias ocasiones ha quedado demostrado el gran cariño que siente el público por él.

En este último sentido, por los recientes días el intérprete de Te amo en silencio quedó impresionado por la manera en cómo lo recibieron en un barrio de Popayán para una presentación musical. De hecho, comentó desde sus Historias de Instagram:

“Mi gente, acabo de vivir algo maravilloso en Popayán, de verdad, estoy sin palabras. Estuve en una actividad con una estación radial que consistía en ir a visitar una familia a una casa y el barrio entero colapsó”.

“El barrio entero colapsó”, Jhonny Rivera impactado por cómo lo recibieron para un show, lo que demuestra que es uno de los artistas más queridos

Enseguida, el cantante popular mostró que al llegar al mencionado barrio un tumulto lo estaba esperando, mientras ingresaba en su vehículo se le escuchó decir cosas como: “Miren cómo está esto, qué locura...”, “qué espectáculo”. De hecho, al artista se le dificultó salir del carro y caminar rumbo a la tarima, puesto que las personas querían acercarse a él, lo que le impedía caminar con rapidez.