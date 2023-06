Denuncian falta de garantías para las elecciones a la Alcaldía de Bogotá: “No quieren que el Partido Verde tenga candidato”

De acuerdo con la concejala, algunos congresistas del Partido Alianza Verde están con otros candidatos y no quieren que haya uno propio que aspire a la Alcaldía de Bogotá. Concejo de Bogotá

La concejala de Bogotá Lucía Bastidas se refirió a presuntas irregularidades en la elección del candidato a la Alcaldía de Bogotá dentro del Partido Alianza Verde, colectividad por la que aspira a dicho cargo.

Bastidas dijo que no es correcta la forma en que el partido está llevando a cabo una encuesta para la elección de su candidato: “Hay que dejar unas normas claras dentro de la democracia que está en cuidados intensivos al interior del Partido Verde. Nos quieren medir en una farsa de encuesta que mide a Oviedo, a Lara, al del petrismo, a Galán, a los líderes de opinión y a los verdes que no saquen el 15% no tendrá aval”, dijo en entrevista para W Radio.

Asimismo, la concejala reclamó garantías en dicha elección, según mencionó, los congresistas de la Alianza Verde están con otros candidatos y no quieren que haya uno propio que pueda aspirar a la alcaldía, “quieren tener a Lara, Oviedo y Galán. No quieren que el Partido Verde tenga candidato”.

Por otro lado, señaló que la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, “les ha prometido a integrantes de Cambio Radical que tendrán aval en el Verde. Ahí va a estar el hermano del concejal César García”. Denunció que, “ni lo del Concejo ni lo de la Alcaldía es transparente”.

Sin embargo, comentó que los tres candidatos del partido Verde seguirán defendiendo su candidatura. Expresó su molestia frente a “quienes hacen rifas, juegos y espectáculos para el proceso de elección de un candidato”. Señaló que “ojalá los congresistas tuvieran la valentía de decir a quién apoyan y no andar con ese tipo de encuestas que son una farsa”, reiteró.

Finalmente, dijo que el partido “con seguridad dejará en libertad a sus integrantes y electores para elegir al próximo alcalde de Bogotá”.

La “jugadita” de algunos candidatos de la Alianza Verde que querían aspirar a dos cargos

La justicia desestimó una tutela presentada por los concejales Lucía Bastidas, Luis Carlos Leal y Martín Rivera, precandidatos de Alianza Verde a la Alcaldía de Bogotá.

Algunos de los precandidatos a la Alcaldía de Bogotá de la colectividad Verde interpusieron una tutela para que les permitieran competir por suceder a Claudia López y, si no pasaban la consulta, exigían que la colectividad los dejara inscribirse como aspirantes al Concejo de Bogotá, pero fracasaron en su intento.

En las últimas horas, el Juzgado Doce Penal Municipal de Conocimiento de la capital negó las pretensiones que fueron interpuestas por los concejales Lucía Bastidas, Luis Carlos Leal y Martín Rivera, quienes son algunos de los precandidatos de los Verdes.

En la Dirección Nacional de la Alianza Verde se estableció que quienes quieran ser candidatos a la Alcaldía de Bogotá no podían inscribirse después para el cabildo capitalino, porque, no solo no cumplirían con las fechas, sino que les daría un estilo de ventaja sobre los demás candidatos al Concejo.

Eso no les gustó a los citados aspirantes, quienes acudieron ante el citado juzgado con el argumento de que se debían “proteger sus derechos fundamentales a elegir y ser elegidos”, y pedían que, en dos días como máximo, se revocara la decisión que tomó el pleno de la bancada.

El juez Alexander Kandi Ramírez, del mencionado juzgado, resolvió negar esas pretensiones al considerar que las decisiones interpartidistas no podían ser modificadas por la Rama Judicial.

“Los hechos expuestos dan cuenta de una controversia que debe ser debatida al interior del mismo partido político ante sus órganos de gobierno y electorales internos, de conformidad con los Estatutos del mismo o ante el Consejo Nacional Electoral”, dice el fallo.

Además, el togado aseguró que en no se les estarían violando los derechos políticos a los mencionados alfiles verdes y les dio a entender que, si no estaban de acuerdo, podían acudir a otros mecanismos para hacer valer sus pretensiones.

“(...) La entidad accionada no ha vulnerado derechos fundamentales de la demandante, pues no se demostró ningún tipo de condición de vulnerabilidad que le permita a este despacho tutelar algún derecho”, agregó el juez.