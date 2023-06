Banco de la República frena el aumento de la tasa de interés

Por primera vez en 21 meses la tasa de interés, fijada por el Banco de la República, no se incrementó. EFE/Leonardo Muñoz

El 30 de junio la junta directiva del Banco de la República anunció que, en una decisión unánime, no se subirán la tasa de interés, que se mantendrá en 13,25%. Esta es la primera vez, en 21 meses, que estas no suben. Entre las razones para no incrementarla está que el peso colombiano ha presentado una importante apreciación. También advierten que las primas de riesgo para Colombia han disminuido de forma sustancial.

“Quiero resaltar que la decisión de hoy es unánime y tiene como punto de referencia el hecho de que hoy la tasa de intervención está se encuentra por encima de la tasa de inflación, que llevamos dos meses en tendencia con la inflación descendente”, dijo el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla

El ministro también dijo que no se tomó la decisión de bajar la tasa de interés, pues se quiere actuar con cautela frente a los efectos que traerá el fenómeno de El Niño, por lo que prevé que en cuatro o cinco meses pueda abrirse una ventana para bajar la tasa de interés.

Desde el Banco de la República señalaron que la inflación continuó descendiendo en mayo, liderada por la disminución de los precios de los alimentos, pero que con todo y esto las tasas de inflación de regulados y de servicios aumentaron. También advirtieron que las medidas de inflación total (12,4%) y básica (10,5%) permanecen alejadas de la meta de 3,0%.

