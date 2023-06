Yina Calderón reveló que “salió” con Legarda: este fue el motivo por el que no funcionaron como pareja

Yina Calderón reveló que “salió” con Legarda y este fue el motivo por el que no funcionaron como pareja / Imagen @ yinacalderonoficialdj

Yina Calderón no para de sorprender a sus seguidores en las redes sociales, no solo con sus ocurrencias, sino también con sus revelaciones. En este último sentido, recientemente confesó que salió con Fabio Andrés Legarda, fallecido exnovio de Luisa Fernanda W.

Te puede interesar: “Lo que me pasó fue muy traumatizante”, Daniela Legarda respondió si volvería a vivir en Colombia

Cuando la DJ de guaracha abrió la caja de preguntas desde sus Historias de Instagram, uno de los tantos usuarios que la sigue en dicha red social la interrogó: “¿Es verdad que conocías a Legarda?”, a lo que la también empresaria respondió afirmativamente, y luego contó que llegó a salir con él antes de que comenzara su noviazgo con Luisa Fernanda W.

“Amores, yo nunca hablo de esto... sí lo conocí, imagínense que esta señora (madre de Yina) una vez lo sacó del baño con un palo de escoba. Es que yo, antes de que él fuera novio de Luisa Fernanda, antes de que todo, yo salía con él; las cosas no se dieron porque yo tomaba demasiado y a él no le gustaba casi tomar, entonces no se dio”.

Más adelante, la ‘exprotagonista de Nuestra Tele’ destacó lo guapo y talentoso que le parecía el influenciador y cantante de reguetón. “Era un ser humano increíble, ese man era un bacán y era muy guapo, qué falla, porque era muy talentoso, pero sí lo distinguí”.

Te puede interesar: Yina Calderón y el extraño atuendo por el que la llamaron “la Lady Gaga colombiana”

A continuación, lo compartido por Yina Calderón en sus rede sociales:

Yina Calderón reveló que “salió” con Legarda y este fue el motivo por el que no funcionaron como pareja

Vale recordar que en febrero de 2019 Legarda falleció en Medellín víctima de una bala perdida. Al momento de su muerte, el intérprete de Uber sex sostenía una relación sentimental con Luisa Fernanda W, quien también se desempeña como creadora de contenido y cantante. Incluso, ambos colaboraron en algunas canciones como Otra vez, tema que data de 2018 y cuyo video musical va por 75 millones de visualizaciones en YouTube.

Te puede interesar: Yina Calderón se quitó la parte superior de su vestido en plena presentación en una feria de belleza, porque tenía mucho calor: “Está loca”

Por aquel tiempo, la influenciadora antioqueña también lanzó su canción Mi regalo, cuyo video musical tuvo a Legarda como protagonista. Poco después de su fallecimiento, la creadora de contenido comenzó a salir con Pipe Bueno, cantante de música popular, por lo que fue muy criticada. Pese a la polémica, la pareja se mantuvo en pie y supo sortear los comentarios negativos. Al día de hoy son padres de dos niños.

Yina Calderón se recupera de su paso por el quirófano

A mediados de mayo, Yina Calderón les había informado a sus seguidores en las redes sociales que se sometería a una nueva intervención quirúrgica. Es de recordar que la DJ de guaracha ha pasado por varias operaciones para el retiro de biopolímeros en sus glúteos y la reconstrucción de los mismos. Así las cosas, en su perfil de Instagram compartió por aquellos días un texto recordando lo que había pasado con su último procedimiento y por qué tomó la decisión de volver al quirófano.

“Le pedí a Andrés Amariles que me colocara unas prótesis, él con mucho cariño me las puso y la cirugía fue un éxito. Pasados los días una de las prótesis se infectó, pasa mucho en las cirugías de glúteos y tocó retirarla. Me quedé con una sola prótesis y estaba súper, pero de unos días para acá el cuerpo ha venido rechazándola. Esto pasa porque mi músculo está muy débil debido a ese veneno llamado biopolímeros. Mi solución: sacarla y punto. Estoy tratando de engordar para que me saquen grasa y me rellenen el glúteo. Volvemos al quirófano, pero muy consciente de que nadie más que yo tiene la culpa por las malas decisiones ¡pilas y que no les pase!”.

Después de algunos días, desde las redes sociales de su empresa de fajas la ‘Exprotagonista de Nuestra Tele’ informó que sería el 26 de mayo la fecha en la que volvería a ser intervenida quirúrgicamente, desde entonces ha estado enfocada en su recuperación.

<br/>

<br/>