Vaticinan el fracaso de Águilas Doradas con César Farias: “Es como echarle gasolina a un incendio”

Águilas Doradas afrontará una nueva etapa en su historia bajo el mano de César Farías, reconocido entrenador venezolano que ha pasado por países como Ecuador y Bolivia, teniendo su primera experiencia en el fútbol colombiano y desde ya asegurando que buscará la primera estrella para los antioqueños.

“Como en Aucas, ojalá acá también podamos bordar esa primera estrella de Águilas Doradas. Vamos a buscarla con toda la pasión”, dijo el técnico en la rueda de prensa de su presentación, junto a sus colaboradores y empezando a trabajar para armar la nómina del segundo semestre de 2023.

Sin embargo, los antecedentes de Farías en sus otros conjuntos, sumado a las polémicas en Águilas Doradas por cuenta de su máximo accionista, Fernando Salazar, dio para que vaticinaran un fracaso rotundo que acabará en poco tiempo el proceso deportivo del venezolano.

“Esa combinación terminará muy mal”

Iván Mejía, experiodista de larga trayectoria en Colombia, respondió a la publicación en Twitter de un usuario que se refirió a la llegada de César Farías a las Águilas Doradas, conjunto que dejó de lado las polémicas que existen contra el venezolano y le apostó a que haga una buena campaña.

“Qué equipo, dueño y DT tan detestables se han juntado. Todo lo bueno que alcanzó a construir Lucas González tiene cara de dañarse este semestre”, escribió dicha cuenta, a lo que el excomunicador de Caracol Radio escribió lo siguiente: “Esa combinación terminará muy mal. Recuerden este trino. Es como echarle gasolina a un incendio”.

Mejía se refirió no solo a los escándalos de Farías, sino a las polémicas que rodearon al empresario Fernando Salazar en los últimos años y una de ellas fue la pelea que tuvo con un juez en un partido de Águilas y Envigado, en mayo de 2022, además de la denuncia de Andrés Cadavid, defensor del Medellín, respecto a que el máximo accionista y su jefe de seguridad lo intimidaron con un arma.

¿Qué pasó en Ecuador?

César Farías aprovechó la rueda de prensa en Águilas Doradas para referirse a lo que pasó el 11 de junio en Ecuador, donde el entonces técnico de Aucas agredió a dos jugadores de Delfín en pleno partido, fue expulsado y sancionado de toda actividad deportiva en ese país durante 14 meses.

El nuevo técnico de Águilas Doradas viene de ser protagonista de un polémico hecho en el partido de Aucas y Delfín. Twitter @pedrobozoa

“Yo estoy muy feliz con lo bueno y lo malo que viví en Ecuador, he estado varias veces en el ojo del huracán. Soy un hombre de familia, de principios y de valores. Lo que pasó fue que yo recibí un impacto y ya pedí disculpas socialmente. No me justificó, pero fue una situación a la que se le dio mucha publicidad”, dijo el venezolano.

Farías agregó que “no soy un delincuente, sé que mi actuación no fue la correcta y que no es la imagen que quiero dar, espero el fútbol colombiano pueda aprovechar toda la experiencia que yo he ido acumulando a través de los años”.

Finalizó diciendo que dejó a un lado lo ocurrido en Ecuador, se disculpó con Delfín y los jugadores por lo que pasó, además que apelará dicha sanción de 14 meses, pero también dejó claro que estará enfocado en conseguir buenos resultados con Águilas Doradas en el segundo semestre de 2023 con la Liga Betplay y la Copa Betplay.