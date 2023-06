Senador del Centro Democrático es citado por la Corte Suprema de Justicia por presuntos vínculos con la red criminal de Mario Castaño

Foto: (Colprensa - Sergio Acero)

El senador Ciro Alejandro Ramírez Cortés, del Centro Democrático, ha sido citado a indagatoria para dar explicaciones sobre sus presuntos vínculos con la organización criminal liderada por el excongresista liberal Mario Castaño, quien recientemente fue condenado a 15 años de prisión.

Ramírez Cortés será investigado por los delitos de concierto para delinquir agravado, tráfico de influencias y cohecho propio, en calidad de autor. También, se le investiga por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, en calidad de determinador.

La investigación, confirmada por la Corte Suprema de Justicia, está relacionada directamente con su supuesta intervención indebida y direccionamiento de 13 contratos para la construcción de obras en los departamentos de Quindío y Tolima. Se sospecha que recibió pagos ilícitos en dinero a cambio de estas actuaciones.

Estos hechos habrían ocurrido en colaboración con una organización corrupta. Específicamente, estos hallazgos se derivan de la investigación y proceso contra el excongresista liberal Mario Alberto Castaño, quien fue condenado por corrupción en procesos de contratación tras admitir su responsabilidad.

En la sentencia emitida el pasado 16 de junio, la Corte Suprema fue clara al señalar que Mario Castaño utilizó su poder y contactos para ejercer presión y beneficiarse con contratos en los ministerios de Cultura, Deportes y del Interior.

Los interesados debían comunicarse con él para obtener contratos directamente a través de los miembros de la “red criminal” que formó. Por cada contrato, se le debía enviar al senador un 10% del valor total.

Aunque el político no era muy conocido en el Congreso, se movía como pez en el agua en el ámbito de la contratación pública. Así lo describe detalladamente la sentencia de la Corte Suprema, que explica cómo llegó a los ministerios del Deporte, Cultura, Interior y Hacienda.

También tuvo influencia en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), así como en las alcaldías de varios municipios de Caldas, Cauca, Quindío, Tolima, Risaralda y Chocó, junto con sus respectivas gobernaciones. Sus tentáculos parecían no tener límites.

Según los audios presentados por la Revista Semana, los alcaldes, contratistas, gobernadores e incluso particulares sabían que, para garantizar el desembolso de dinero por parte del Gobierno, lo más efectivo era comunicarse con Mario Castaño o reunirse con la lobista Nova Lorena Cañón, su mano derecha. Cañón llegó a un acuerdo con las autoridades para cooperar con la justicia y ha implicado al excongresista.

En los audios, Castaño hablaba sobre la forma en que debían negociarse los contratos, las comisiones y los funcionarios del Gobierno que debían buscarse.

Se muestra un ejemplo de esto en una comunicación del 2 de marzo de 2022, donde reclama enérgicamente a Nova Lorena por los sobornos que se estaban dando al alcalde de Armero Guayabal, Medardo Ortega, sin su consentimiento.

“No, mi querida, eso es irresponsable, Lorena. La gente no entiende que la vida no funciona así. La gente nunca entiende que debemos ser organizados y prudentes. Dios me ayudó mucho permitiéndome formarme como contador, porque tengo una habilidad complementaria que necesito para la vida”. Frente a esta situación, su leal lobista intenta calmarlo asegurando que buscará la forma de obtener la comisión por una obra de canchas sintéticas.

El poder de Castaño era tal que llegó a controlar las nóminas de entidades como la Contraloría, el Sena, la Procuraduría y el Instituto de Bienestar Familiar (ICBF) en su departamento natal.