“Nos disfrazamos de paracos”: el crudo relato de un oficial del Ejército sobre los falsos positivos en Dabeiba

Bogotá. Soldados del Ejército de Colombia. (Colprensa - Diego Pineda)

En la más reciente audiencia pública de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), víctimas y exintegrantes de la Fuerza Pública se reunieron en el marco del denominado ‘Encuentro dialógico restaurativo Medellín’, espacio que durante su jornada dejó diferentes reflexiones y crudos relatos por parte de exmilitares que expusieron su versión sobre algunos casos de falsos positivos, resaltando el vínculo de algunas tropas del Ejército Nacional con paramilitares en 2004.

Uno de los comparecientes, fue el soldado profesional (r) Levis Contreras, exintegrante del batallón de contraguerrillas (BGC) N° 79. En su discurso, se confesó como máximo responsable de diferentes operaciones en la región de Ituango, Antioquia, lugar en donde integró el denominado grupo ‘vuelo 79′. En la mencionada zona, junto a paramilitares, el uniformado se disfrazaba de insurgente y mediante engaños logró irrumpir en una escuela del mencionado municipio en pleno mes de diciembre.

“Soy Levis Contreras, compareciente de la JEP y máximo responsable todo sucedió en Ituango. Cuando el mayor Guzmán escogió un grupo especial llamado el vuelo 79 y con ayuda paramilitares, nosotros no nos disfrazábamos de ‘paracos’ y fue así como irrumpimos en la escuela de San Luis, jurisdicción del corregimiento de Ituango el 8 de diciembre del 2004″.

De dicha institución educativa, los uniformados retuvieron al menos a doce personas y cuatro de estas fueron asesinadas, para posteriormente presentarlas como bajas en combate. Conforme a lo revelado por el exmilitar, las víctimas eran inocentes y fueron señalados como si pertenecieran a un grupo guerrillero.

“Sacamos a 12 personas de esa escuela que estaban en esa fiesta, y fueron presentadas como caídas en combate cuatro de ellas, ahí en ese entonces comenzaron los falsos positivos y el 79 a dar resultados. Todo se empezó a practicar con la muerte de campesinos y personas ajenas al conflicto, porque alguien o un paramilitar dijo que esa fiesta era de guerrillas”.

“Yo tenía contacto con paramilitares”: Sargento (r) Jaime Coral

Por otro lado, el Sargento (r) Jaime Coral Trujillo, exintegrante del batallón de contraguerrillas mencionado anteriormente, explicó que en 2005 logró contactarse con algunos paramilitares que operaban en Antioquia, a quienes les confesó que necesitaba dar “resultados” a sus superiores, pues estos lo amenazaron a él y a su tropa de destituirlos en caso de no presentar bajar en combate.

“El 16 de diciembre del 2005 es cuando yo con un contacto que tenía los paramilitares, porque el batallón había hecho unas operaciones con unos paramilitares en Llano grande y en Llano gordo, yo tengo el contacto y los llamo el día 15, a uno de ellos le digo que tengo que dar un resultado porque en la brigada estaban haciendo presión, estaba el coronel Amor Paez Jorge amenazando de que nos iban a dar de baja porque no habían dado resultados”.

El insurgente con el que se comunicó el exmilitar, le expuso que para esos días, había llevado a un ciudadano desde la ciudad de Medellín al municipio de Dabeiba y que podría entregárselo, acción que ejecutó y finalmente concretó el 15 de diciembre de 2005. Frente al caso, Coral aseguró que todas las bajas presentadas eran falsas y nunca coincidía la información real con los informes oficiales del Ejército Nacional.

“Ese paramilitar me dijo que había llevado una persona desde Medellín y me la podía entregar en las horas de la noche del día 15. Todas esas bajas eran fingidas porque no hubo nunca combates, ni eran en los sitios que se señalaban en los informes”, sentenció.

“Las víctimas no sospechaban nada porque éramos del Ejército”: Sargento (r) Jaime Coral

Del mismo modo, al oficial en cuestión le ofrecieron diferentes dádivas para lograr resultados con su tropa, razón por la cual envió a sus hombres a buscar habitantes de calle en Medellín con el fin de llevarlos a la zona rural de Dabeiba. Dichas personas siempre confiaron en la autoridad, pues nunca opusieron resistencia ante los llamados y finalmente, terminaron siendo ejecutadas por uniformados.