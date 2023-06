Melissa Martínez contó si daría segundas oportunidades en el tema sentimental / Imagen @melissamartineza

Más allá de sus labores como presentadora y empresaria, de vez en cuando Melissa Martínez saca un espacio en su agenda para realizar dinámicas con sus seguidores, principalmente la de responder a sus preguntas.

Fue así como la presentadora fue interrogada sobre si daría segundas oportunidades, ante lo que se mostró muy firme en la faceta sentimental. “Hay gente que se merece segundas oportunidades, pero frente al tema sentimental, caramelo repetido no llena cartilla”, reseña el canal RCN.

Parece ser que la vida sentimental de la nacida en Soledad (Atlántico) genera mucho interés entre su comunidad en las redes sociales, porque también le plantearon el interrogante sobre cuál es su lenguaje del amor. Ante esta pregunta, Martínez comenzó por responder que los detalles, aunque también está trabajando en el contacto físico.

“Mi lenguaje del amor son los detalles, soy una mujer absolutamente detallista ... por eso me encanta celebrar cumpleaños, me encanta organizar cosas, comprar cositas para otras personas, yo le compro más cosas a otras personas que las que me compro a mí realmente.... ese es mi lenguaje del amor pero he ido trabajando en otros como el contacto, como abrazar a la gente, besuquear a la gente, eso no me era tan fácil antes”.

Por esta misma línea temática, también hubo uno que otro curioso que le quiso preguntar: “¿Pa´ cuándo el tinieblo?”, y la empresaria aprovechó la oportunidad para bromear un poco. “Qué vaina la de ustedes, se los juro que el 99 por ciento de las cosas que ustedes me escriben son así, pues es que si es tinieblo tiene que mantenerse en las tinieblas ¿ok? que tú no lo veas no significa que no exista... estoy mamando gallo”, dijo entre risas.

Tras su divorcio del futbolista uruguayo Matías Mier, de momento Melissa Martínez permanece soltera.

Como se mencionó, han sido varias las oportunidades en que Melissa Martínez ha demostrado lo mucho que le gusta estar en contacto frecuente con sus seguidores por medio de diferentes dinámicas en las redes sociales. En este sentido, recientemente abrió la caja de preguntas desde sus Historias de Instagram bajo la premisa de: “Escribe algo que supongas de mí, contesto con verdadero o falso”.

Seguramente a la famosa presentadora colombiana le llegaron cientos de mensajes, pero entre los que quiso responder había uno relacionado con: “Estás saliendo con otro jugador de fútbol”. Al respecto, ella respondió con un sello de “¡Falso!”, pero no solo eso, jocosamente agregó un audio que se ha convertido en meme y ahora también lo volvieron canción: “Protégeme señor con tu espíritu...”; con lo anterior queda más que claro que Martínez no quiere volver a salir con futbolistas en su vida.

Por otro lado, además de presentadora de ESPN Colombia, la nacida en Soledad también es comunicadora social y periodista enfocada en los deportes. En este último sentido, es una de las presentadoras más populares del país no solo en la televisión sino también en las redes sociales, de momento la siguen más de dos millones de usuarios.

Aunque la nacida en Soledad ha ganado fama por su carrera, durante los últimos meses ha sonado con frecuencia entre los medios de comunicación por su divorcio, del que no ha hablado mucho, aunque Matías Mier sí emitió un comunicado por medio del cual expresó: “En razón a nuestra condición de figuras públicas y debido a la constante desinformación que ha estado circulando en redes sociales, me siento en la obligación de comunicarles que después de más de cinco años de relación con Melissa, hicimos un alto y decidimos seguir por caminos separados”.