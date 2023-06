Ella es Alcira, la esposa del “padre” Alberto Linero: “Se la pedí a Dios de rodillas”

El exsacerdote Alberto Linero reveló que María Alcira Matallana Batista es la mujer que le robó el corazón. Foto tomada de Instagram.

Alberto José Linero Gómez, más conocido en el mundo del espectáculo como el padre Linero, sorprendió a sus seguidores cuando compartió la noticia que confirmaba su retiro del sacerdocio.

El samario es muy recordado en los hogares colombianos por sus mensajes motivacionales en programas como Día a día, donde el amor era el principal ingrediente.

Y este último aspecto fue el que precisamente motivó a Linero a “dejarse llevar”. Hoy en día es pareja de María Alcira Matallana Batista, una mujer mucho menor que él, pero con el suficiente cariño e independencia como para tenerlo “así de enamorado”, tal y como lo ha manifestado en varias ocasiones.

De María Alcira Matallana Batista se sabe que es una mujer de 44 años de edad apasionada por el mundo digital. Tiene su propia empresa de comunicaciones y ha trabajado en países como Argentina, Uruguay y Paraguay.

Además, adelantó sus estudios profesionales en la Universidad de los Andes y se dedica a “liderar equipos de marketing basado en tecnología, para apoyar a empresas, comercios o proyectos de RSE en América Latina. Bajo las premisas: para crecer es importante analizar, planear, innovar, crear, cooperar y ejecutar”, tal y como se puede leer en su redes sociales.

Ella es María Alcira Matallana Batista, pareja de Alberto Linero. / Imagen @alcymb

El reconocido hincha del Unión Magdalena quiso por mucho tiempo ocultar la identidad de su amor. Sin embargo, y tal vez esperando a que el impacto mediático de la noticia sobre su retiro del sacerdocio bajara, fue revelando de a poco varios detalles de lo que ha sido su relación.

En diálogo para la emisora Tropicana, Alberto Linero confesó que María Alcira Matallana era una gran amiga suya, que lo atraía bastante. No obstante, este sentimiento nació mientras él era sacerdote activo, por lo que pensar en una posible relación era algo totalmente imposible.

“Ella es un amor viejo, no consumado, no construido, por obvias razones. Éramos amigos y me fascinaba, trabajaba en el lugar que yo dirigía, me fascinaba, pero bueno, no pasaba nada porque no podía pasar nada. Yo no permitía que pasara nada y obviamente ella tampoco, nos volvimos a encontrar y ya ella se había separado. Cumple las características que yo pedía. Yo no quería que fuera mucho mayor que yo, sino máximo tres o cuatro años. Y máximo diez menor que yo”, reveló el ahora locutor de radio.

Tal y como manifestó Linero en la emisora citada, María Alcira Matallana tiene 44 años de edad y él 54, por lo que su “deseo se cumplió”: la empresaria es menor 10 años.

Las peticiones a Dios para encontrar una pareja

Más allá de que Alberto Linero no siguiera su carrera como sacerdote, es un ferviente creyente en Dios, tal y como lo ha dejado saber en muchas entrevistas para varios medios. Por ello, con mucha fe y devoción el samario pidió y comentó en Tropicana, cómo quería que fuese la persona que llegase a su vida.

“Mi pareja se la pedí a Dios, de rodillas yo le decía a mi Dios, mira tiene que ser una persona independiente y autónoma, yo no quiero cargar a nadie. Tiene que ser una persona con la que yo pueda conversar y dialogar de la vida. Que no tuviese hijos o que fueran adultos. Yo a esta edad no quiero tener hijos (…). Bueno, me encontré con ella, me enloquecí, me paró bolas, le paré bolas y con rapidez estuvimos juntos y rápidamente construimos la relación”, aseguró.

Alberto Linero confesó que consideró la posibilidad de tener hijos, pero luego de un tiempo desistió (@plinero/Instagram)

Linero empezó su idilio en 2018. Luego, posiblemente se casó en en 2020, (no ha querido revelar la fecha exacta de su matrimonio) y desde entonces ha sido una persona feliz y totalmente libre, tal y como lo expresó: “Llevamos cuatro años largos. Yo soy feliz con ella. Con ella sigo siendo libre, sino que antes vivía la vida muy individualmente. Estoy muy feliz y estoy enamorado”.