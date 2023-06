“El barrio entero colapsó”: Jhonny Rivera compartió imágenes del impresionante recibimiento que tuvo en Popayán

“El barrio entero colapsó”, Jhonny Rivera impactado por cómo lo recibieron para un show, lo que demuestra que es uno de los artistas más queridos / Imagen @jhonnyrivera

Con 20 años de carrera encima, Jhonny Rivera ha sabido mantenerse como uno de los cantantes populares de mayor éxito en el país. El artista pereirano no pierde vigencia y, además, en varias ocasiones ha quedado demostrado el gran cariño que siente el público por él.

En este último sentido, por los recientes días el intérprete de Te amo en silencio quedó impresionado por la manera en cómo lo recibieron en un barrio de Popayán para una presentación musical. De hecho, comentó desde sus Historias de Instagram:

“Mi gente, acabo de vivir algo maravilloso en Popayán, de verdad, estoy sin palabras. Estuve en una actividad con una estación radial que consistía en ir a visitar una familia a una casa y el barrio entero colapsó”.

Enseguida, el cantante popular mostró que al llegar al mencionado barrio un tumulto lo estaba esperando, mientras ingresaba en su vehículo se le escuchó decir cosas como: “Miren cómo está esto, qué locura...”, “qué espectáculo”. De hecho, al artista se le dificultó salir del carro y caminar rumbo a la tarima, puesto que las personas querían acercarse a él, lo que le impedía caminar con fluidez.

Una vez llegó hasta el escenario, Rivera comenzó a cantar acompañado por el coro de las personas que se escuchaba con gran fuerza. Hasta las personas se asomaron a sus balcones para poder ver al cantante. Luego de terminada su presentación musical en Popayán, el también intérprete de He decidido volver volvió a hacer uso de sus Historias de Instagram para decir:

“Es impresionante lo que me pasó ayer en Popayán, fue muy lindo encontrar ese barrio lleno de gente, y la gente hace lo que sea por tocarme. Es muy complicado tomar la foto en esos tumultos, uno se toma diez fotos si acaso ahí en el tumulto, al gente que logra ahí”.

Jhonny Rivera contó agüero que tiene con su nueva canción

El 16 de junio, Jhonny Rivera sacó al mercado un nuevo sencillo que lleva por nombre Te amo en silencio. Y en lo corrido de estos días el video musical ya superó los dos millones de visualizaciones en YouTube. Ahora bien, al parecer el cantante de música popular tiene un particular agüero con esta nueva canción, ¿de qué se trata?

Pues bien, el artista pereirano por aquellos días ofreció una presentación musical en El Tambo (Cauca) y desde sus Historias de Instagram publicó un video en el que se le ve interpretando Te amo en silencio mientras los asistentes la coreaban con todas sus fuerzas: “¿Será que El tambo me da la suerte? No me la canta la plaza entera, pero me la cantan. Y la había lanzado el día antes”, escribió sobre las imágenes.Y es precisamente con la plaza de toros de El Tambo, que Jhonny Rivera tiene un agüero, al parecer. Fue así que también haciendo uso de sus Historias de Instagram comentó para sus más de tres millones de seguidores:

“¿Ustedes son de agüeros? es que esa plaza de toros de El Tambo tiene historia. Sebastián Ayala allá se puso a cantar ‘Mi decisión’ y ese videíto fue el que se volvió viral y ese vídeo fue el que convirtió ‘Mi decisión’ en el éxito que es. Entonces ¿qué pienso yo? que esa plaza de toros de El Tambo tiene su cuento, y primera vez que la canto en mi vida y me la cantan de una vez; qué tal que se vuelva un éxito. Obviamente no solo es la suerte, y el apoyo de ustedes, ahí vamos a subir ese video a todo lado a ver qué pasa, ¿será que El Tambo me da la suerte? yo creo que sí”.

Vale recordar que, a mediados de 2022 Jhonny Rivera y su hijo Andy Rivera se unieron a Sebastián Ayala para hacer un remix de su canción ‘Mi decisión’, que fue un hit rotundo con más de 100 millones de visualizaciones en YouTube.