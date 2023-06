Procuradora “planillaría” nueva visita al DAPRE, ante negativa de entregar evidencias en el caso de exempleada de Laura Sarabia

La procuradora General de la Nación, Margarita Cabello, continuará adelante en las indagaciones por el caso de la ex jefa de Gabinete de la Presidencia Laura Sarabia. Fotos GDA y Colprensa

Desde Barranquilla, en donde hace parte de la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas, la procuradora General de la Nación, Margarita Cabello, envió un fuerte mensaje al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE).

Y todo tras la negativa de la entidad a entregar los videos de las cámaras de seguridad del sitio en el que se llevó a cabo la prueba del polígrafo a Marelbys Meza: exniñera de la ex jefa de Gabinete de la Presidencia Laura Sarabia, en la visita que se hizo a esta dependencia del Gobierno el lunes 26 de junio.

Cabello no descartó de que se reprograme una nueva inspección a la entidad, hasta que obtengan del DAPRE toda la documentación y evidencia requería para avanzar en este caso. Así como ocurrió con la Fiscalía General de la Nación, que también adelantó una diligencia con el mismo objetivo, el 31 de mayo de 2023.

“Se está haciendo el adelantamiento, va a hacer unos requerimientos y si no le entregan adecuadamente dentro de los términos fijados, podrá regresar nuevamente a recoger la información requerida”, manifestó Cabello.

DAPRE se negó a entregar evidencias en el caso de exempleada de Sarabia

Además del registro fílmico de este procedimiento, el DAPRE tampoco suministró la copia de la prueba efectuada a Meza, quien denunció que fue sometida a este análisis, luego de la pérdida de una maleta con dinero en su interior de la casa de Sarabia; de la cual no se tiene claridad el monto, pues pese a que la exfuncionaria insistió en que eran 7.000 dólares, la exempleada indicó que eran $150 millones.

En diálogo con la prensa, la procuradora delegada para la Vigilancia Administrativa, Sonia Téllez, indicó que esta es la segunda vez le niegan al Ministerio Público información de este caso. Ante lo que sería la postura del DAPRE de no darles los documentos solicitados, programaron la inspección que se efectuó sin éxito.

“El objetivo de la Procuraduría es recaudar una información necesaria para poder evaluar la indagación que abrimos el pasado 29 de mayo. Después de solicitar una serie de documentos el Dapre no nos los allegó, hoy vengo a buscarlos documentos que estábamos esperando”, manifestó Téllez.

“Recibimos parcialmente una información, pero a hoy no hemos podido completarla. En consecuencia, hemos decidido iniciar una inspección disciplinaria para poder recaudar los documentos y evaluar si hay lugar o no a abrir una investigación a partir de los hechos que fueron expuestos a la opinión pública”, destacó Téllez.

La Casa de Nariño. Foto Álvaro Tabera/Colprensa

¿Qué indaga la Procuraduría?

La indagación busca saber si existen méritos para abrir una investigación contra la dependencia del Gobierno nacional que estaría implicada en este escándalo, el cual que le costó el puesto a Sarabia. Los hechos que motivaron la indagación ocurrieron el 30 de enero de 2023, un día después de registrarse el hurto del alijo.

Y es que la mujer fue apartada de su cargo por el presidente de la República, Gustavo Petro, el 2 de junio; luego de que se conocieran también una serie de audios en los que fue señalada por el todavía embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti.

Entre la información que solicitó la Procuraduría al Departamento Administrativo de Seguridad está el protocolo del uso del polígrafo, al igual que la relación del cuerpo de seguridad de Sarabia, tras la denuncia de que fueron los efectivos dispuestos para su escolta los que habrían trasladado a Meza hasta el sótano del edificio Luis Carlos Galán de la Casa de Nariño para que declarara bajo la prueba polígrafo; al igual que los resultados de dicho análisis.

“Yo sentía que me iban a dejar ahí, que no iba a volver a salir (...). Me hicieron el polígrafo y me dijeron: ‘Usted se puede burlar de ese aparato, pero de nosotros no. Esta noche no va a su casa, de aquí va presa, y le vamos a hacer un allanamiento a todos sus hermanos y a usted’”, dijo Marelbys Meza a la revista Semana.

La mujer denunció que fue presionada para firmar un documento en el que autorizaba la prueba, ante la evidencia presentada por Sarabia, quien dijo que Meza autorizó su participación ante el polígrafo.

“Le pregunto si está dispuesta a someterse al polígrafo, como se sometió todo mi esquema de seguridad. Ella me dice que no tiene ningún problema (...) Yo nunca la obligué”, indicó Sarabia a Semana, quien manifestó que no ejerció ningún tipo de presión contra su exniñera para que cumpliera con esta diligencia.

“Jalón de orejas” de la Procuradora a los Alcaldes

En la Comisión Intersectorial, convocada para verificar que las entidades estén cumpliendo con las medidas de choque ante posibles riesgos de violencia en los territorios, la procuradora Cabello lamentó que solo uno de los 23 mandatarios locales convocados a este encuentro asistió al mismo.

“De verdad les digo, lamento que nos hayamos venido desde muchas regiones a tratar de colaborar y de trabajar para superar las alertas tempranas anunciadas por la Defensoría del Pueblo y que no estén las cabezas tomando las decisiones o que son las que deben tomar decisiones, por lo que son los jefes inmediatos”, señaló Cabello.