Petro se comprometió con las comunidades de La Guajira: hasta universidad wayuu será construida

El presidente junto con todo su gabinete delegarán desde La Guajira hasta el viernes 30 de junio. Presidencia.

En el segundo día de instalación del presidente Gustavo Petro y su gabinete en La Guajira, el Gobierno nacional llegó a cerca de siete acuerdos con las comunidades de este departamento no solo para contrarrestar los efectos del fenómeno de El Niño, sino para acatar la sentencia T-302 de 2017 que declaró el estado de cosas inconstitucional en el departamento.

Durante el martes 27 de junio, el jefe de Estado junto con parte de su equipo ministerial sostuvieron un diálogo con autoridades indígenas de la zona norte extrema de la Alta Guajira. Previamente, desde el corregimiento Nazareth, anunció medidas lideradas por las Fuerzas Militares para la recolección de agua, teniendo en cuenta que, según sus proyecciones, habrá coletazos de huracanes.

Con respecto a la declaratoria de emergencia social y económica para atender la crisis en el departamento, indicó que serán evaluados los alcances de las medidas gubernamentales que el actual Ejecutivo pueda implementar, así como “las medidas de cambio de leyes” ante la calamidad pública por el Niño y problemas estructurales como la falta de redes de alcantarillado.

Ahora, sobre ese último tema, Petro anunció que expedirá decretos para priorizar el uso de agua para consumo humano. “El mayor potencial de agua se emplea en cultivos de palma (...) De eso se tratan los decretos que expedirá mi Gobierno para revertir esa situación. El consumo es, primero, para los seres humanos”, aseguró desde la mesa de diálogo de Nazareth.

Ya ante las autoridades civiles e indígenas hizo la entrega de recursos por cerca de 37.000 millones de pesos para la construcción del hospital de Nazareth, ubicado en el municipio Uribia. De acuerdo con el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, a esa suma fueron añadidos otros 2377 millones entregados al gerente de ese establecimiento con el fin de financiar la conformación de nueve equipos médicos encargados de atender a la población de nueve corregimientos de Uribia.

Los acuerdos alcanzados con los ministerios de Minas y Educación

La jefa de esta cartera, Irene Vélez, dio a conocer la destinación de 25 mil millones de pesos para la compra de 930 baterías y 1618 paneles solares. Tras el anuncio, la funcionaria indicó que esa gestión hace parte de la transición energética. “Aquí el mensaje clave es que la transición energética justa debe beneficiar primero a las comunidades en donde esas energías verdes se producen; es decir, el bienestar debe impactar prioritariamente a las comunidades de los territorios que son ricos en estos recursos verdes para producir las energías”, enfatizó.

Por su parte, la titular de la cartera educativa, Aurora Vergara, comunicó la puesta en marcha del proceso de apertura de la universidad indígena wayuu. Según Petro, esta tendrá tres grandes facultades enfocadas en la enseñanza de energías limpias, salud (enfermería) y turismo. “La discusión es, ¿Es la Universidad de La Guajira o la Universidad Indígena wayuu? Si la de La Guajira no quiere o no puede, podría estar abierta la indígena a otras etnias y no cerrarse”, planteó el presidente.

Acto seguido, el ministro TIC, Mauricio Lizcano, ratificó en la institución etnoeducativa Julia Sierra Iguarán la entrega de 3300 computadores y 51 laboratorios de innovación “para hacer robótica y desarrollar el pensamiento computacional” que beneficiarán a 47.000 estudiantes de 117 centros educativos de La Guajira. En ese sentido, también anunció un plan de conectividad para esa zona del Caribe colombiano.

La primera entrega de los equipos se realizó en la Institución etnoeducativa Julia Sierra, de Uribia. Presidencia.

Este, de acuerdo con lo expuesto por el funcionario, consiste en la instalación de antenas y la conexión de internet de fibra óptica mediante la gestión de Ecopetrol a través de su empresa filial Interdexa.

Por otra parte, el Ministerio de Ambiente en cabeza de Susana Muhamad señaló el inicio de un plan de restauración, uso sostenible y protección de 24 mil hectáreas en el Parque Nacional Natural Macuira. Para esto, serán invertidos más de 40 mil millones de pesos y el proyecto va a ser ejecutado por autoridades étnicas de la zona.

“Estamos trabajando en el compromiso de la recuperación de 4000 hectáreas del Parque Macuira. Este es un parque fundamental, porque de él realmente depende gran parte del agua subterránea de la Alta Guajira”, precisó la alta funcionaria. A esto, el director de Parques Nacionales Naturales mencionó que en conjunto con el Sena se fortalecerán las actividades de pesca y artesanías con seis comunidades.

Los ministros de Justicia (Néstor Osuna) y Defensa (Iván Velásquez) no estuvieron presentes en los acuerdos logrados en La Guajira, pues asistieron a la audiencia de reconocimiento de la JEP por ‘falsos positivos’ en Dabeiba (Antioquia).