Marcela Reyes asegura que vivió un evento paranormal durante su participación en ‘Survivor, la isla de los famosos’

Marcela Reyes, DJ colombiana. Foto: Instagram @marcelareyes

Parece ser que en su paso por Survivor, la isla de los famosos (2023), Marcela Reyes no solo vivió la experiencia de aguantar hambre, frío, calor y someterse a exigentes pruebas físicas, pues también fue testigo de lo que aparentemente fue un suceso paranormal.

Así las cosas, la DJ de guaracha relató para el programa del Canal RCN, Buen día Colombia, que solía sentir que algo la acompañaba, especialmente cuando se levantaba en la madrugada para ir al ‘baño’.

“Como no habían baños, a la madrugada tocaba pararse solita porque ya todas estaban dormidas. Allá sí era tétrico porque yo me paraba y yo sentía que tenía algo aquí acompañándome. Entonces era horrible porque la mayoría nos íbamos detrás del cambuche a orinar, pero yo sentía tanto miedo que... daba un paso o dos pasos adelante y ahí orinaba porque yo decía: no soy capaz de irme atrás sola porque siempre lo sentía”.

Sin embargo, la también empresaria no entró en detalles sobre si alcanzó a ver la figura de dicha presencia o si solo era un ente que sentía detrás suyo. Tampoco amplió la información sobre si otros de los participantes del programa de telerrealidad también llegaron a experimentar la misma situación.

Por lo pronto, la DJ aseguró que “siempre Dios está por delante, creo que esa es la clave más importante, Dios”; dando cuenta de que se aferra a lo sagrado para todo lo que hace en su vida. Ahora solo resta esperar si por medio de sus redes sociales decide contar más sobre esta historia en Survivor, la isla de los famosos, reality en el que también participaron otras figuras de las redes sociales como Sara Uribe, Manuela Gómez y Mateo Carvajal.

En la actualidad, Reyes es una de las DJ de guaracha que goza de mayor popularidad en el país. Incluso, se le conoce como “la reina de la guaracha”. En vista de su presente popularidad, en una reciente entrevista con Los 40 Colombia, la nacida en Armenia fue interrogada sobre “qué hay en la Marcela de antes que está en la Marcela de ahora”, a lo que respondió:

“La pujanza y la berraquera de siempre salir adelante eso nunca se me va a quitar, pero sí me solté de muchos prejuicios que ya venía y mucha pendejada que se llena uno: que filtros, que entonces tengo que andar en tacones, que tengo que andar perfecta, porque realmente un país me conoció sin nada de maquillaje, vuelta nada”.

Otra empresaria e influenciadora que ha tenido popularidad como DJ de guaracha es Yina Calderón, amiga de Reyes.

