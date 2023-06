La razón por la que Alberto Gamero no pone en su hoja de vida que dirigió al Junior de Barranquilla

El samario salió por la puerta de atrás del cuadro barranquillero. Imagen: Colprensa

El entrenador Alberto Gamero vive los gozosos con Millonarios tras conquistar las estrella 16, luego de imponerse desde la tanda de los penales 3-2 (1-1) sobre Atlético Nacional en el Nemesio Camacho El Campín. Los Embajadores cortaron una racha de más de cinco años.

Te puede interesar: Millonarios definió el futuro de Alberto Gamero tras la final de Millonarios vs. Nacional

No obstante, hay una página oscura en la carrera como director técnico del samario cuando pasó por el banquillo del Junior de Barranquilla en 2017. Su buena campaña con Deportes Tolima le abrió las puertas del conjunto Tiburón.

A diferencia de sus experiencias anteriores en el que dio resultados, en Junior, Alberto Gamero no pudo plasmar su estilo y su experiencia en el equipo de la Puerta de Oro de Colombia dejó un registro de seis victorias, tres empates y cinco derrotas en 14 partidos.

Te puede interesar: Alberto Gamero seguiría en Millonarios: esta es la oferta que el equipo le hizo al técnico samario

En diálogo con Win Sports, el entrenador de Millonarios se refirió a su paso por el cuadro Tiburón:

“A veces, cuando me piden la hoja de vida, yo no pongo a Junior. Esa salida me enseñó muchas cosas en mi vida personal. Dios me dijo que me fuera a Europa a dialogar con técnicos. Estuve casi dos meses por allá y regresé más fuerte”.

Del mismo modo, dejó claro que no guarda ningún rencor: “El paso por el Junior no me dejó resentimientos y he hablado con los Char. Me llamaron para felicitarme y tenemos una buena relación. Quedé con la tranquilidad de que las cosas pasan en el momento justo”.

Alberto Gamero y su proceso con Millonarios

Para el mismo medio, el samario habló de lo que viene para Millonarios tras salir campeón de la Liga BetPlay Dimayor: “Yo estaba tranquilo porque veo muchas cosas de grandes técnicos y el título no es el único éxito. El sábado ganamos y hoy ya estamos compitiendo en la Copa Sudamericana. La alegría nos duró un día, pero el trabajo sí dura”.

Te puede interesar: Francisco Maturana, ídolo de Nacional, rompió el corazón verde: ¿por qué?

Y añadió: “Este es un trabajo de todos y tenemos un grupo de colaboradores. Lo primero que se me vino a la mente fue mi papá, porque todos los días le pido a él, a mi hermano, a mi abuela mami y a muchos seres queridos que hemos perdido”

En cuanto a su proceso en el conjunto capitalino, agregó

“El año que me fue mal hicimos 30 puntos y el octavo clasificó con 31; era un año donde estábamos en pandemia y entrenábamos por zoom. Después de 2021 ya comenzamos en forma y perdimos algunos partidos, pero tenía la certeza de contar con una directiva a la que se le podía hablar y siempre me ratificaron la confianza que me tenían”.

Por último, Gamero agradeció a los directivos que le abrieron las puertas: “Le doy las gracias a Eduardo Pimentel porque me dio la oportunidad y por eso estoy aquí hoy. En Chicó fui campeón de liga y subcampeón de copa. En Tolima también gané títulos en cinco años, entonces desde Tolima se viene haciendo esto y Millonarios se dio cuenta. También le mando mis saludos a la familia Camargo porque me ayudaron a crecer y después de salir de Junior me dieron la oportunidad de ir a Tolima”.

Tras la obtención de la estrella 16, Millonarios volverá a tener acción por Conmebol Sudamericana ante Defensa y Justicia por la última fecha de la fase de grupos. El duelo entre el Halcón de Varela y el vigente campeón de Colombia está programado para el jueves 29 de junio desde las 7:00 p. m. (hora colombiana) con trasmisión de ESPN y Star+.