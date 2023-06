La dura crítica de Carlos Antonio Vélez a Atlético Nacional tras perder en Libertadores: “Jugó como un equipo de la B”

El periodista criticó a Atlético Nacional tras su derrota en la Copa Libertadores. Foto: Captura de pantalla Win Sports / @nacionaloficial

La situación de Atlético Nacional no es la mejor de los últimos años. Tras la derrota ante Millonarios en la gran final de la Liga BetPlay, el cuadro verdolaga tuvo que afrontar un nuevo reto, esta vez por la Copa Libertadores y aunque el equipo no era el regular, el los dirigidos por Paulo Autuori recibieron un duro golpe en su casa.

Esta situación no pasó desapercibida para el periodista Carlos Antonio Vélez, que se guardó nada con respecto al cuadro verdolaga.

En un Atanasio Girardot vacío, con la peor asistencia del club en los últimos 23 años en Libertadores con apenas 14.283 espectadores, Atlético Nacional debía reponerse del duro golpe de haber perdido la final ante su acérrimo rival, Millonarios. Sin embargo, las cosas no salieron bien para el verde que cayó ante Patronato, un equipo argentino de segunda división.

Los hinchas que estuvieron presentes en el Atanasio Girardot le hicieron saber su molestia al entrenador brasileño que se fue al vestuario en medio de silbidos. Autuori, por su parte, en rueda de prensa respondió a algunas de esas críticas y señaló “por perder una final no tengo que pedir disculpas, para nada. Tengo respeto a todos y el respeto no se ve cuando se gana o se pierde. Es el día a día, esto es algo lindo de hablar en un momento como este. No tengo que pedir nada, yo tengo que trabajar el tema de los jugadores”.

Hinchas de Atlético Nacional están molestos por las derrotas del equipo

“Lo de Nacional, es una pena”

El periodista Carlos Antonio Vélez se refirió a la derrota de Atlético Nacional ante Patronato en la Copa Libertadores, criticó el rendimiento de los jugadores y resaltó el trabajo propuesto por Patronato que se llevó la victoria con un tanto de Cristian Leandro González (81′).

“Patronato se vio con más ganas, con mejor actitud y vamos a suponer que un marciano llega aquí y cae al Atanasio Girardot, a lo mejor, el hombre que no sabe quién es uno y quién es otro, viendo en la cancha a ambos pudo perfectamente colegir que Nacional era el de uniforme rojo y negro, y Patronato el de verde. Porque Nacional jugó como un equipo de la B y menos”, aseguró el comentarista en Planeta Fútbol de Antena 2.

El periodista destacó lo hecho por Patronato que llegó a Medellín y “buscó el partido con sus limitantes y con sus virtudes, fue más, ofensivamente creó mejores situaciones. Realmente la intervención más eficaz del arquero visitante fue en la última jugada (...) de resto tuvo más intervenciones Mier”.

El periodista se refirió sobre la derrota del equipo colombiano ante Patronato. Foto: captura de pantalla (Win Sports)

Lo sucedido el sábado 24 de junio tras caer en la final ante Millonarios desde los once pasos, Carlos Antonio Vélez señaló que el deber del equipo de Paulo Autuori era “devolver el éxito” al equipo que viene tan golpeado y de esta manera volver a recuperar la confianza que se ha perdido.

“Nacional tenía una obligación y era devolver el éxito, la ruta de la victoria al equipo. Después del mazazo recibido el sábado pasado, después de la pérdida del título, lo más decente era ganar el partido. Así ganarlo no significará absolutamente nada en la tabla de posiciones y en la competencia en la que se encontraba porque que ya estaba clasificado y daba igual empatar, ganar o perder. Pero no es lo mismo desde el punto de vista anímico”, señaló Vélez.

Los comentarios no se detuvieron en ese momento debido a que Vélez mencionó que el equipo muleto “jugó peor” que el titular que cayó ante Millonarios en la gran final y resaltó que “los dos juegan mal” pero el que enfrentó a Patronato, “jugó horrible. Esto hace que la situación, las dos derrotas, la pérdida del título más esto, porque Patronato no deja de ser un equipo de segunda división hace muy difícil el gobierno de Autuori”.

Por último Carlos Antonio Vélez destacó que, “Nacional no juega bien y decía antes de la final que es como Mr. Magoo, porque va consiguiendo resultados y no sabe para dónde va, ciego y futbolísticamente da tumbos, sin embargo, va consiguiendo objetivos. La verdad es que no hay credibilidad en Autuori, la única credibilidad que tiene el técnico está dentro de la institución, que lo respalda, lo conoce y está cumpliendo con la tarea que le encomendaron, menos la del juego”.