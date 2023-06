Johanna Fadul otra vez está de luto: anunció la muerte de un familiar cercano

Instagram @johannafadul

Johanna Fadul sorprendió en la tarde del 28 de junio a su comunidad de seguidores con la noticia de que falleció Pedro Elías Fadul, su abuelo.

“Ya eres mi luz en el cielo. Gracias por tu infinito amor. Ya descansaste y ahora vivirás las delicias del cielo. Ahora conoces a mis angelitos en el cielo”, dijo haciendo referencia a los bebés que perdió hace años.

Un día antes de la partida de su familiar, Johanna Fadul se pronunció a través de sus historias de Instagram e informó que el hombre de la tercera edad estaba en su lecho de muerte.

| Foto: Instagram @johannafadul

“¿Cómo explicar tantos sentimientos encontrados? Y es que por un lado una vida se está yendo, pero a la vez la vida continúa. En este momento estamos despidiendo a mi abuelo, prácticamente. 99 años, pero ya no quiere abrir sus ojos, está en una cama y no quiere comer ¡Qué duro!”, aseguró la actriz colombiana en su primera publicación.

Posteriormente, Pedro Elías Fadul fue descrito por su nieta como un hombre amoroso y tierno con su familia, así como comprometido con la labor de guiar y enseñar los mejores valores que pudo.

“Es un ser bello y lleno de luz. Tanto que en medio de este proceso nos permitió a todos hacerle su duelo para que no sea más difícil después”, agregó.

Con estas palabras anunció la partida de su abuelo | Video: Instagram @johannafadul

Johanna Fadul mencionó también que hace seis meses el hombre tuvo una caída que le dejó una fractura en el brazo.

“No le podían hacer una cirugía ni ponerle un yeso ¡Nada! Ustedes no saben la manera en cómo involucionó después de esa caída, pues en menos de una semana dejó de pararse, de hablar tanto y hasta de comer”, indicó la actriz de ‘El final del paraíso’.

Por último, la bogotana de 37 años dejó una reflexión a su numerosa comunidad de seguidores y aseguró que a pesar de la alegría que la embarga por sus nuevos proyectos, deberá iniciarlos en medio del duelo por la muerte de su abuelo.

“Aunque es duro porque nadie nos enseña a aceptar la muerte y desprendernos de nuestros seres amados, yo le pido a Dios que le ayude a irse en paz y tranquilo por está sufriendo y su cuerpo no da para más. Cuando les digo que la vida sigue es porque los problemas y los compromisos continúan, entonces estoy feliz por lo que se viene, pero es difícil la mezcla entre la felicidad y la tristeza”, concluyó en ese momento.

La mujer compartió este recuerdo de su abuelo fallecido | Video: Instagram @johannafadul

Johanna Fadul y la pérdida de sus bebés

En el año 2015, Juanse Quintero y su pareja se encontraban a la espera de ser papás. Dos niñas gemelas, llamadas Antonella y Anabella, venían en camino. Sin embargo, fallecieron cuando estaban en su séptimo mes de gestación.

Cinco años después del fallecimiento de las dos niñas (2020), Fadul y Juanse Quintero hablaron por primera vez de lo ocurrido en el programa ‘Hoy Día’.

“A ellas les hacen una ecografía y les toman una foto como de su cerebro y fue muy doloroso ver cómo una de las bebés tenía como un arbolito, un derrame cerebral completo. Entonces la doctora nos dice: Tengo que operar a Johanna, voy a intentar salvar a una, pero yo lo veo muy difícil”, relató.

Johanna Fadul y Juanse Quintero. Foto: Instagram @johannafadul

En 2021, Fadul volvió a ser interrogada por la pérdida de sus hijas, pero esta vez en diálogo con Laura Acuña para su programa en YouTube. Durante esta entrevista, la actriz recordó lo que sintió con la situación, pero cómo logró superarlo todo.

“Como que el mundo se te desbarata y uno piensa: ¿Ahora qué?, ¿qué sigue después de esto si todo mi foco eran ellas? Lo que a mí me quedó de eso es que el mundo sigue y yo no me puedo quedar en el dolor o en la pena. Claramente uno pasa por el proceso y lo vive, pero hay que superarlo y seguir adelante”, declaró en aquella charla.

Tras ocho años de aquel momento dramático para la familia Quintero Fadul, Johanna decidió tatuarse en honor a sus dos hijas.

“Hoy decidí tatuarme a mis bebés. Aunque las llevo en mi alma ahora las quiero en mi piel… A&A, ellas que despertaron en mi ser lo que solo las mujeres podemos sentir: Ser mamá”, aseveró Johanna Fadul.