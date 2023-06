Gobierno Petro se fue otra vez en contra de la Fiscalía: aseguró que hay impunidad judicial e inoperancia en La Guajira

El Gobierno nacional asegura que habría una impunidad sistemática en temas de corrupción en La Guajira.

El Gobierno nacional alertó una grave problemática judicial que se estaría presentando en La Guajira. Se trata de una impunidad sistemática en casos de corrupción registrados en ese departamento de la costa Caribe.

Como parte de una estrategia con la que se busca hacerle frente a la crisis social, política, judicial y económica en ese territorio, el secretario de Transparencia, Andrés Idárraga, anunció una serie de medidas para hacerle frente a la corrupción, uno de los mayores agravantes de la situación que vive el territorio.

De acuerdo con lo que denunció el funcionario en entrevista con RCN Radio, al revisar el manejo que se le dan a los casos de corrupción que involucran a mandatarios y exmandatarios del departamento, se encontraron fallas graves.

“Es desafortunado lo que hemos encontrado en La Guajira. Estoy refiriéndome a lo que para mí es una impunidad sistemática que ha conllevado la pérdida de más 85.700 millones de pesos en actos de corrupción que involucran a gobernadores, exgobernadores, alcaldes y exalcaldes de este departamento, con una evidente acción de archivo de esos expedientes”, dijo Idárraga.

Según el funcionario, hay expedientes “engavetados” que desde hace años no se mueven y por lo que no se hizo justicia. Incluso, mencionó que hay procesos del año 2000 que hasta la fecha no se han movido.

Así mismo, indicó que en más del 50% de los expedientes encontrados en La Guajira no se registró ni una sola acción judicial.

“Encontramos que entre el 2010 y 2023 hubo 922 delitos contra la administración pública. Tan solo el 16% de los casos tuvieron capturas, un 2% tuvieron condenas, un 24% imputaciones, 700 casos sin imputaciones, 770 sin capturas, 765 sin acusación y 899 sin condenas”, añadió el secretario de Transparencia de la Presidencia.

Preocupante porcentaje de casos que están en riesgo de quedar impunes en La Guajira

En diálogo con la emisora W Radio, Andrés Idárraga se refirió al porcentaje de casos relacionados con corrupción que en la actualidad corren riesgo de quedar en la impunidad.

De acuerdo con el funcionario, más del 80% de los expedientes podrían prescribir próximamente, lo que significa que no habrían acciones judiciales en contra de los responsables por los delitos que cometieron.

Según citó la emisora mencionada, el 85.95% de los casos analizados sobre los delitos relacionados con actos de corrupción, encontrados en la Fiscalía Sexta Seccional de la Unidad de delitos contra la administración pública y de los juzgados penales del circuito, se encuentra en riesgo inminente de prescripción.

El secretario de Transparencia, en la entrevista con RCN Radio, aseguró que lo que ocurre con el sistema judicial en La Guajira parece un caso de presunto entramado en el que se busca beneficiar a los corruptos.

“Pareciera que hay una gran familia en el departamento de La Guajira entre fiscales, jueces, abogados, y denunciados, o efectivamente estamos hablando de un departamento fallido en lo judicial”, apuntó el funcionario de la Presidencia en el diálogo con la emisora mencionada.

En esa misma línea, el secretario instó a la Procuraduría a abrir una investigación en búsqueda de verificar las acciones que han tomado las instancias correspondientes, así como el actuar de los fiscales que presuntamente adelantarían acciones para impedir el avance de los procesos.

“Es importante que la Procuraduría General de la Nación aperture una suerte de agencias judiciales desde Bogotá para verificar esos expedientes y la posible inacción de la Fiscalía”, dijo Idárraga.

“Que la Comisión de Disciplina Judicial entre a investigar lo más pronto posible a aquellos fiscales que al parecer de manea sistemática impidieron que los procesos avanzaran y terminaron precluidos. Y al Consejo Seccional de la Judicatura, que de manera pronta inicie una vigilancia judicial administrativa que impida que otros delitos de corrupción se terminen precluyendo por la inactividad de la justicia”, apuntó.