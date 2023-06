Fuertes combates entre el Ejército y las disidencias de las Farc en el Cauca: las Fuerzas Militares recuperaron al menos 8 veredas dominadas por el grupo armado

Las disidencias de las FARC han recibido duros golpes en la frontera de Venezuela

En zona rural del municipio de Balboa, Cauca, tropas del Ejército Nacional se enfrentaron a las disidencias de las Farc (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), y luego de varios combates, los militares lograron recuperar el control en cerca de ocho veredas.

Durante las operaciones, los uniformados incautaron artefactos explosivos de fabricación artesanal, con los que pretendían atentar contra patrullas militares y policiales.

Combates entre el Ejército y el ELN

Durante todo el día del 27 de junio se registraron enfrentamientos entre el Ejército Nacional y una estructura del ELN en la vereda Manantial en Arauca. De acuerdo con el informe oficial entregado por las Fuerzas Militares, se registró la muerte de seis integrantes de esta guerrilla, que fueron dados de baja, además de la incautación de material de guerra.

Según el ministerio de Defensa, este tipo de enfrentamientos se registran en cumplimiento de la misión constitucional de la política de seguridad, defensa y convivencia ciudadana del Ministerio de Defensa, los cuales tienen como objetivo buscar la protección de la vida de la población civil en estos territorios de disputa con organizaciones criminales.

De acuerdo con las Fuerzas Militares, durante una operación de estabilización del territorio en el municipio de Arauquita, se registró un enfrentamiento con la estructura del ELN autodenominada Mártires del Frente de Guerra Oriental, el cual dejó seis integrantes de este grupo criminal dados de baja, cuatro hombres y dos mujeres.

Miembros del Comando de la octava División del Ejército Nacional, tras labores de inteligencia llegaron hasta un sitio con características de un campamento guerrillero; luego del enfrentamiento, fueron incautados cuatro fusiles, 18 proveedores, más de 400 cartuchos de diversos calibres, una mira de precisión, tres chalecos multipropósito y más de 15 minas antipersonales, las cuales fueron destruidas de manera controlada en la zona de la operación.

“Estos artefactos explosivos son instalados por estos grupos armados organizados en cultivos, bebederos y caminos, poniendo en riesgo a las comunidades y a la Fuerza Pública, acciones consideradas como violatorias a las disposiciones del Derecho Internacional Humanitario.”, señala el Ejército Nacional.

Uno de los puntos que más resaltó la institución del operativo es que, de manera preliminar, uno de los fusiles incautados correspondería al de un militar que fue asesinado por el Ejército de Liberación Nacional en 2018, lo que será confirmado a través de una investigación liderada por las autoridades.

De acuerdo con el Ejército Nacional, esta estructura del ELN sería la responsable de múltiples homicidios en el departamento de Arauca en 2022, además de varias confrontaciones con el GAO-r Estructura 10 y 28. Mártires del Frente de Guerra Oriental habrían sido los encargados de secuestrar a la esposa del oficial de la Fuerza de Tarea Quirón y al conductor de servicio público en la segunda semana de junio, hechos que aún son materia de investigación.

Por su parte, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, enfatizó en que estas operaciones contra la guerrilla del ELN y otros grupos armados no cesarán. “Este no es un plan de la extrema derecha, es un cumplimiento del deber de las Fuerzas Militares, a menos que ya se me pudiera catalogar a mí también como de extrema derecha, porque no hay un cese pactado en este momento, no hay un cese que esté rigiendo”, expresó el jefe de cartera.

Atacaron a una patrulla de la Policía en Suárez, Cauca

Los habitantes de Suárez (Cauca) presenciaron este fin de semana la segunda balacera entre grupos armados y la Policía, en menos de 15 días. Frente a un establecimiento comercial, dos policías se enfrentaron a tiros con delincuentes armados, que al parecer integran las disidencias de las Farc.

En un video grabado por los clientes del bar se evidencia cómo dos policías se refugian en un parqueadero, detrás de unos camiones para evitar ser alcanzados por las balas y responder a los disparos. Según los primeros reportes entregados por las autoridades no hubo heridos, ni se presentaron daños en las infraestructuras del lugar de los hechos.