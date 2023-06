Dura respuesta de Mafe Carrascal a Catherine Juvinao: “Trataste de denigrar y deslegitimar mi ejercicio legislativo”

María Fernanda Carrascal a la izquierda y Catherine Juvinao a la derecha. Archivo.

El 20 de junio se hundió la reforma laboral en el Congreso por falta de cuórum. Después de eso, se desató una discusión en Twitter entre la congresista del Pacto Histórico, María Fernanda Carrascal, y la del Partido Verde, Catherine Juvinao.

Entre las congresistas ha habido varias discrepancias. Una de ellas estuvo relacionada con cifras emitidas por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), las cuales resaltó Juvinao en su Twitter, en las que se evidencian quiénes componen la clase media del país.

“Cerca del 30 % de la población en Colombia es clase media, con ingresos desde $700.000 hasta $3.700.000 al mes. Es la verdadera clase trabajadora, que paga impuestos y sostiene parte importante de la economía. ¿Por qué el presidente les califica de arribistas? Injusto y peligroso”, manifestó la congresista en la red social.

En respuesta a ello, Carrascal criticó los datos de la entidad diciendo que “ni una persona es de clase media ganando 700 mil pesos al mes”. Luego, se manifestó en contra de Juvinao por una entrevista que dio en Blu Radio, en la que arremetió contra el presidente Gustavo Petro y la reforma laboral.

“Qué vergüenza oír a Catherine Juvinao hablando en Blu Radio como habla la derecha. Te suplico que no asegures algo que no sabes, la reforma laboral se cae por trámite, no porque no se hayan logrado consensos, la ponencia logró más de 80% de consensos. Quedó en medio de las dos otras reformas, y de una agenda legislativa compleja con dificultades en la coalición”, expresó Carrascal en Twitter.

Ahora, la congresista Juvinao culpó a terceros por las peleas que se han generado con María Fernanda Carrascal y aseguró que la aprecia y la respeta. “A quienes intentan generar enemistades infantiles con María Fernanda Carrascal, se equivocan. La aprecio en lo personal y respeto en lo profesional. Tenemos diferencias tanto como puntos en común. Les invito a no hacer de un debate entre mujeres un asunto morboso con tufillo sexista”, señaló la representante a la Cámara del Partido Verde.

Frente a esto, Carrascal le dedicó varios párrafos de respuesta, en los que aseguró que Juvinao ha dicho que las mujeres del Pacto Histórico no se han ganado sus puestos por mérito propio. “Me queda el pendiente de lo que desde el año pasado has asegurado de mil maneras posibles, y en distintos escenarios, incluyendo la plenaria y las redes, y es que a mí y a las mujeres del Pacto Histórico nos regalaron nuestras curules”, expresó la congresista en Twitter.

Además, aseguró que la representante a la Cámara trató de denigrarla al decirle que no se comportara como activista. “Trataste de denigrar y deslegitimar mi ejercicio legislativo diciéndome que no me comporte como una activista, como si fuera un insulto. No espero este tipo de violencia de alguien que fue ponente del Proyecto de Ley que sanciona la violencia política contra la mujer, de la cual soy coautora. Te pedí también varias veces que rechazaras esta violencia por parte de tu copartidaria verde, y no obtuve respuesta alguna”, dijo Carrascal en respuesta a Juvinao.

En efecto, Catherine Juvinao había respondido a las críticas de la congresista del Pacto por la entrevista que dio para Blu Radio de la siguiente manera: “Cuando entiendas que ahora eres legisladora y no activista, quizás se logren los consensos para la reforma laboral”.

A pesar de los diferentes señalamientos que hizo Carrascal en su Twitter, concluyó con un mensaje que invita a la reflexión y al debate entre las dos congresistas.

“Solo es eso, queda para la reflexión colectiva, pues tú y yo siempre vamos a tener otros escenarios y canales para conversar y, espero, que para construir. Como te dije ayer, espero que podamos defender los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Las diferencias seguirán existiendo y de mí solo puedes esperar el debate de las ideas”, puntualizó Carrascal.