Abuela y su nieto de 13 meses desaparecidos en Bogotá fueron encontrados en el Huila

Hallan a la abuela y a su nieto de 13 meses que habían sido reportados como desaparecidos en Bogotá. /Archivo particular

Tras dos días de que Dioselina Moncada y su nieto de 13 meses fueran reportados como desaparecidos, luego de salir de su vivienda en la localidad de Kennedy, al sur de Bogotá, las autoridades informaron que fueron hallados con vida en el departamento del Huila.

Es de recordar que la mujer de 63 años, y su nieto Juan Felipe Álvarez, habían sido captados por última vez por una cámara de seguridad de la torre del conjunto Tierra Buena Parque Tintal 3, donde el menor vive con sus padres.

En diálogo con RCN Radio, el padre del menor e hijo de Dioselina, Juan Manuel Álvarez Mocanda, contó en su momento que les preocupaba la seguridad tanto del pequeño Felipe como de su madre, ya que ella padece de esquizofrenia y bipolaridad.

Imagen de archivo referencial. La abuela del menor padece de esquizofrenia y bipolaridad. /Getty Images

“Sale sin autorización con mi hijo sobre las 11:30 am del conjunto residencial, tomó un bicitaxi y se bajó en la entrada número 4 del centro comercial El Tintal, luego abordó un taxi tipo Hyundai Atos, y desde ahí no sabemos más”, relató Álvarez Moncada al citado medio.

De acuerdo con el hijo de Dioselina, lo que más extraño les pareció en su momento es que horas antes de su desaparición ella se había comunicado con él para comentarle que había salido a realizar una diligencia y luego volvió para estar con su nieto.

“Ella cogió al niño y se lo llevó sin pañalera, sin ningún elemento adicional, únicamente lo que el niño llevaba puesto, que era un busito amarillo. Ella sí llevaba un morral y una bolsa de tiendas D1, eso es lo que sabemos hasta el momento”, indicó el hombre a RCN Radio.

Ante la desesperación de no conocer el paradero de su hijo, Carolina Mendieta, la madre del pequeño, contó a la revista Semana que ella y su esposo decidieron viajar hasta Santana, Boyacá, de donde es oriunda la abuela del menor, y municipio en el que poseen una finca.

Imagen de archivo de la plaza principal de Santana, Boyacá. /Alcaldía de Santana

“Desde las 12 y algo no sabemos nada, a partir de ahí salgo a la terminal del Salitre. Ella es de Santana, Boyacá, quizá pudo ir allá. Pido que me dejen ver las cámaras, pero por tema de Habeas data, yo no puedo ver las cámaras, sino alguien con autorización de la terminal. Estamos esperando, pero no nos dan respuesta”, recordó la madre del pequeño en entrevista con la revista Semana.

A renglón seguido, la mujer agregó: “Hemos llamado a la finca en Santana, pero allá no ha llegado. Por las maletas, parece que tenía todo premeditado (…) Creemos que también pudo ir hacia Cúcuta, de donde ella es, o a Mesitas. Hay varios lugares. Ella ingresó al apartamento porque tiene las llaves y la cuidadora de mi hijo no vio nada malo”.

La aparición

Tras dos días de desconocer el paradero de la mujer de 63 años y su nieto, medios nacionales conocieron que un uniformado de la Policía del municipio de Pitalito, en el Huila, notificó haber visto a la mujer y al menor de edad en el sector.

Noticias Caracol conoció que, tras notificarse la presencia de la mujer y el bebé en el municipio de Pitalito, los dos quedaron bajo responsabilidad de las autoridades municipales, mientras los padres del menor viajan al departamento del Huila para reencontrarse con ellos.

Respecto a su suegra, Carolina Mendieta dijo en entrevista con la revista Semana que la mujer “es amable, pero también es vulnerable. Los dos son vulnerables, no sabemos qué le puede pasar y si alguien se pueda aprovechar”.