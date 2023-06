Sergio Fajardo rechazó extensión del periodo de Armando Benedetti como embajador en Venezuela

Sergio Fajardo apuntó contra Armando Benedetti, que permanecerá como embajador de Colombia en Venezuela hasta el 19 de julio de 2023. Foto: Archivo

Una fuerte polémica se ha desatado luego de que se conociera el Decreto 1002 de 2023 del Ministerio de Relaciones Exteriores, con el cual se amplió el periodo de Armando Benedetti como embajador de Colombia en Venezuela hasta el 19 de julio de 2023, luego de que presentara su renuncia el 2 de junio de 2023 por pedido del presidente de la República, Gustavo Petro.

El excongresista se encuentra envuelto en una controversia luego de que se descubrieran unos audios sobre un supuesto dinero que habría entrado a la campaña presidencial del presidente Petro de cara a las elecciones del 2022.

Tras la noticia que se conoció el lunes 26 de junio de 2023, diferentes referentes de la política nacional reaccionaron en contra de la determinación, teniendo en cuenta que por parte de Benedetti no han conocido explicaciones con respecto a lo manifestado en dichos audios, en hechos que involucran directamente al mandatario.

Una de las personas que rechazó la medida fue el excandidato presidencial Sergio Fajardo, que se mostró crítico frente la decisión, además de exigirle al presidente Petro una explicación del porqué el excongresista aún permanece en el cargo a pesar de los múltiples escándalos que lo han rodeado en las últimas semanas.

Fajardo citó un viejo tuit del mandatario en el que decía que de sus “ministros y ministras solo exijo lealtad con el programa de gobierno, cero corrupción y resultados”, el cual publicó Petro luego de la crisis política que desencadenó en la salida de Alejandro Gaviria, Patricia Ariza y María Isabel Urrutia.

El excandidato presidencial respondió a dicha publicación, preguntando que si las mismas condiciones aplicaban para los embajadores, aprovechando además para pedir explicaciones sobre la continuidad de Benedetti en el cargo, en una de las medidas que aprobaron desde la interna del Gobierno nacional.

“¿Y de sus embajadores, acaso, no? El comportamiento de Benedetti es una vergüenza y los colombianos merecemos conocer las razones por las que, no solo no ha salido del cargo, sino que su gobierno aprobó que se quede más tiempo como embajador”, manifestó Fajardo a través de su cuenta de Twitter tras conocerse el decreto 1002 de 2023

Sergio Fajardo arremetió contra el presidente de la República, Gustavo Petro, tras conocerse el decreto que amplia el periodo de Armando Benedetti como embajador de Colombia en Venezuela. Foto: @sergio_fajardo/ Twitter

La ampliación del periodo de Benedetti como embajador en Venezuela se generó, según explicó la Cancillería, debido a que el excongresista habría manifestado que le sería imposible hacer la entrega oficial del cargo en el plazo inicialmente pactado, teniendo en cuenta los asuntos que aún permanecen pendientes en la entidad.

“El señor Armando Alberto Benedetti Villaneda manifestó que no le es posible hacer entrega efectiva del cargo dentro del plazo inicialmente previsto, debido a la multiplicidad de asuntos pendientes que incluyen temas administrativos, presupuestales, de organización e implementación relacionados con la reapertura de la embajada y todos aquellos que se relacionen con su cargo diplomático”, establece el decreto 1002 del 20 de junio de 2023.

Así las cosas, el Gobierno nacional consideró como “necesaria” la extensión en la aceptación de renuncia de Benedetti Villaneda “hasta el vencimiento del plazo de los 30 días señalados por la ley”; es decir, el 19 de julio, un día antes del inicio de la segunda Legislatura.

De esta manera, continuará pendiente la posesión de Milton Rengifo como embajador de Colombia en Venezuela, anunciada el 5 de junio de 2023 por la misma Cancillería colombiana, luego de que el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores del vecino país otorgara el beneplácito solicitado por el Gobierno nacional.

Aquella decisión había sido tomada por el presidente de la República, Gustavo Petro, una vez se conocieran los audios entre Armando Benedetti y Laura Sarabia que generaron la salida de la exjefa de gabinete presidencial días después de que se desatara el escándalo.