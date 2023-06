Carlos Antonio Vélez furioso por el “robo” de la toalla del portero de Nacional: “Es un hurto, no es ningún héroe”

El periodista se molestó por lo sucedido con el joven que se robó la toalla del portero de Nacional. Foto: Capturas de pantalla - Win Sports

El periodista Carlos Antonio Vélez se refirió a lo sucedido durante la tanda de penales entre Millonarios y Atlético Nacional en la final de la Liga BetPlay, luego de que se conocieran algunas imágenes en las que se ve cómo un recogebolas le quitó una toalla al guardameta de Atlético Nacional, Kevin Mier.

Algunos consideran al joven como un héroe, mientras que otros criticaron este hecho, y el también comentarista deportivo fue uno de los que protestó por el hecho.

Toda esta situación se presentó durante la tanda de penales. El jugador Daniel Giraldo se percató que en la toalla de Kevin Mier había una supuesta guía de cómo los jugadores de Millonarios pateaban los penales. El jugador le indicó al jefe de los recogebolas sobre esta prenda y este de inmediato llamó a uno de los muchachos para que fuera por ella.

Un recogebolas se quedó con una toalla del guardameta de Atlético Nacional. Foto: capturas de pantalla

En la transmisión se puede ver cómo el chico, luego del primer penal de Millonarios, fue por la toalla y se marchó del sitio. El portero cuando fue a buscar la prenda se percató que esta había sido tomada por alguien y les hizo el reclamo a quienes estaban en el lugar. Finalmente el equipo de Alberto Gamero se impuso desde los once pasos y se coronó campeón de la Liga BetPlay.

Muchos elogiaron al recogebolas en las redes sociales y hasta lo llamaron “héroe”, algo con lo que Carlos Antonio Vélez no está para nada de acuerdo y que, por el contrario, rechazó esto porque es algo incorrecto.

En Planeta Fútbol de Antena 2 el comentarista manifestó, “da mucha tristeza que se dé calificativo de héroe a un ‘pelao’ al que lo mandan a hacer una cosa incorrecta, algo indebido. Supuestamente, para mucha gente es un héroe el ‘pelao’ recogebolas que va y le quita la toalla a Mier. Es como los que roban banderas en las tribunas o trapos, que llaman. Robar, si hay violencia, o hurtar, si no hay violencia”.

Además, el periodista agregó, “uno no puede poner a un muchacho a que haga eso porque le está enseñando una vía incorrecta. Puede parecer muy conservador, pero como ahora hacen un montón de cosas que los seres normales no hacíamos y lo consideran todo normal”.

Un recogebolas fue el gran protagonista de una maniobra que para algunas es astuta y para otros es una jugada sucia . Video - @Gago_90 (Twitter)

Carlos Antonio Vélez manifestó la importancia de los análisis y pidió no estar “torciendo la realidad” llamando héroe o dándole protagonista a un joven que cometió algo “irregular”. El comentarista rechazó que algunos llamaran esto como “Chacota” o “folclor” cuando para él es “un hurto”.

“En los lanzamientos desde el punto penal, la información que se le da al arquero es fundamental. Cualquier cosa creo (risas), menos que un arquero vaya a tener la información en la toalla. ¿Entonces, hay que robarle la toalla? Y si Mier lo tenía en la toalla, está loco. Porque con eso se limpia el sudor y el agua puede diluir la tina, o la lluvia”, aseguró Vélez.

En esa misma línea, el técnico Alberto Gamero en una charla con Blu Radio se refirió al robo de la toalla al portero de Atlético Nacional y mencionó que no tenía ni idea de esta situación y, por el contrario, rechazó este acto. “Somos un cuerpo técnico muy novato en eso, no tenemos experiencia en esas cosas”. En ese momento el periodista Néstor Morales lo felicitó por esa maniobra y el entrenador de inmediato respondió, “si hubiera sido verdad, critíquenme. Pero no me feliciten por eso”.

“Un jugador se dio cuenta, eso quiere decir que fue pensamiento, idea o viveza de un jugador, pero no del cuerpo técnico. Ni siquiera pienses que el cuerpo técnico le va a decir a Giraldo que vaya a hacer eso”, afirmó el técnico Alberto Gamero.