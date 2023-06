Así fue el recorrido del recogebolas en la famosa “jugadita” clave en el título de Millonarios

El recogebolas le quitó la tolla a Kevin Mier que contenía un papel con los datos de los cobradores de Millonarios. Tomado de @MillosDColombia

En el fútbol los pequeños detalles pueden ser vitales a la hora de ganar un partido, como ocurrió en Alemania 2006, cuando a Jens Lehmann. portero germano de aquel entonces, se le vio con un papel en el que contenía datos de los cobradores de la selección Argentina, a la que los Teutones derrotaron por penales en cuartos de final de aquel mundial.

Desde ese momento se volvió recurrente que los entrenadores enviaran indicaciones a sus dirigidos a través de un papel con apuntes. En Colombia se registró esta situación en varias oportunidades con Juan Carlos Osorio, en su primer ciclo con Atlético Nacional.

Precisamente, en la final de la Liga BetPlay Dimayor entre Millonarios y Atlético Nacional en el Nemesio Camacho El Campín, se presentó una situación muy similar cuando se estaba disputando la tanda de los penales en el que estuvo involucrado un recogebolas.

El primero en ejecutar fue Atlético Nacional, que en los pies de Dorlan Pabón, vio como el balón se fue por encima de la portería de Álvaro Montero. El encargado del primer cobro por parte de Millonarios fue Jader Valencia, que emuló el lanzamiento el Memín poniéndole más incertidumbre a la definición del título.

Tras el remate fallido del Amuleto, se puede ver cuando un recogebolas aprovecha que Kevin Mier está distraído para tomar la toalla del portero en la que presuntamente tenía un papel que contenía la información de los cobradores elegidos por Alberto Gamero,

La cuenta de Twitter MillosDColombia publicó un video en el que se aprecia el recorrido completo del recogebolas para cumplir con su cometido.

En el clip se puede ver claramente cuando el alcazapelotas recibe una indicación de Daniel Giraldo en el banquillo de Millonarios, acto seguido el joven va corriendo hasta la portería en donde está Kevin Mier preparándose para el primer cobro de la serie.

Cuando está cerca del arco, el recogebolas intenta saltar la valla publicitaria, no obstante, se arrepiente y al ver que el remate de Valencia se va por los aires, y Mier se lanzó al otro costado, va rápidamente hacia la tolla del golero Verdolaga, que no se percató de la situación.

Una vez cumplió su objetivo, el sujeto se va corriendo mientras continúan los cobros desde los 12 pasos que terminó en la celebración de la estrella 16 para Millonarios tras cinco años sin festejar por liga.

Para los hinchas de Millonarios este es un acto de viveza de la proeza del título Embajador ante su más acérrimo rival; sin embargo, hay quienes califican este hecho como juego sucio.

En diálogo con Blu Radio, Alberto Gamero se refirió a esta situación que ha dado de que hablar: “Somos un cuerpo técnico muy novato en eso, no tenemos experiencia en esas cosas”. En ese momento el periodista Néstor Morales lo felicitó por esa maniobra y el entrenador de inmediato respondió, “Si hubiera sido verdad, critíquenme. Pero no me feliciten por eso”.

Alberto Gamero resaltó que todo fue idea de uno de los jugadores de Millonarios que se percató de la toalla, le sugirió al jefe de los recogebolas para que la tomara, y fue así como la toalla de Kevin Mier fue retirada con las supuestas indicaciones anotadas.