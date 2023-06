Antonio Casale le pasó factura a Aristizábal y al Tino Asprilla en vivo tras el triunfo de Millonarios sobre Nacional: “Está con los enanitos verdes”

Antonio Casale se sacó la espinita en pleno programa en vivo y le pasó factura a Asprilla y a Aristizábal. / Imagen @casaleantoniod

La pasión por los equipos de fútbol y el periodismo deportivo se han fusionado en los últimos tiempos. Anteriormente, los periodistas solían ocultar sus preferencias futbolísticas, pero ahora es común conocer a qué equipo le entregan su corazón, como por ejemplo Antonio Casale y su profundo amor por Millonarios.

Es innegable que esta semana el rostro de Antonio Casale se mantendrá iluminado con una sonrisa de oreja a oreja. El bogotano ha soportado durante años el acoso de los fanáticos de otros equipos y, a veces, incluso de sus propios compañeros de trabajo. Sin embargo, con el título de Millonarios, ha llegado el momento de la “revancha”.

Todo comenzó en el programa de ESPN ‘F360′ con un comentario de Faustino Asprilla, quien intentaba explicar lo que Atlético Nacional debería haber hecho en la final.

Antonio Casale no le perdonó a Aristizábal y al “Tino” Asprilla las burlas al cuadro embajador antes de la final del FPC.

“Yo, que no soy entrenador, les habría abierto los laterales para que me marcaran y no me dejaran levantar el balón. Los habría dejado fritos. Quedan fritos porque tienen que centrar frontalmente, de frente. Eso lo entendería incluso Faustino Asprilla, que no es entrenador”, dijo el exjugador de Atlético Nacional, mientras tanto, Antonio Casale no podía evitar su gigantesca sonrisa que fue enfocada en varias ocasiones.

Luego fue el turno de Víctor Hugo Aristizábal, ídolo e hincha de Atlético Nacional. Aunque el antioqueño no estaba en el set, no se libró de las burlas de su colega, pues Antonio Casale se arrodilló y comenzó a simular que estaba buscando debajo de unas sillas al exdelantero.

“Aristi. Victor Hugo. Está con los enanitos verdes”, dijo Casale. Esta escena desató risas entre los demás panelistas que resaltaron que el Tino sí había dado la cara mientras Aristizabal cada derrota se escondía.

La pasión futbolística ha encontrado un espacio en el periodismo deportivo y Antonio Casale es un claro ejemplo de ello. Después de años de enfrentar críticas y burlas por los malos resultados de su equipo, por fin el periodista logró desquitarse y sacar pecho, pues el cuadro albiazul fue evidentemente uno de los equipos más regulares y con mejor fútbol en loq ue fue el torneo apertura de la Liga BetPlay.

El día que Antonio Casale “saló” a Atlético Nacional antes de la final

Antonio Casale es uno de los comunicadores más reconocidos por ser hincha de Millonarios, su fervor lo ha llevado en algunas ocasiones a perder la objetividad que debe tener un periodista y ser desmesurado en sus comentarios a favor del equipo azul.

Antes de la final del fútbol colombiano que tanta expectativa generó, Antonio Casale escribió en su cuenta de Twitter un mensaje dirigido hacia los hinchas verdes: “Amigo hincha de Nacional, hoy puede ser un gran día”.

Lo curioso es que Casale había escrito en anteriores oportunidades una frase similar antes de cada partido del conjunto azul en la que decía: “Hoy será un gran día”. Sin embargo, a pesar de las buenas intenciones del periodista con su equipo, siempre que juegan los embajadores, esas palabras por lo general no funcionaron y todo terminaba saliendo mal.

Por eso prefirió dedicarle el mensaje a Nacional para que el equipo de sus amores terminara bien. El trino tuvo algunas respuestas de los hinchas de Nacional quienes le siguieron la corriente a Casale: “Gracias por los buenos deseos, así será”; “Esa es la actitud Antonio, frase patentada de un gran tipo, claro que será un gran día para ellos”; “Hoy va a ser un grandioso día, gane quien gane, lo importante es disfrutar ñ. Igual mañana debo seguir trabajando”; “Felicitaciones a millonarios por la obtención de la liga 2023-1. Será el campeón hoy. Nada que hacer”.