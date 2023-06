Yeison Jiménez sorprendió a sus seguidores: anunció cuándo se retirará de la música

(Yeison Jiménez - Instagram)

Hoy por hoy, en la industria de la música popular Yeison Jiménez es uno de los artistas con mayor reconocimiento en el país. Nada más los cuatro millones de seguidores que tiene en su cuenta de Instagram son un reflejo de su éxito.

El cantante ha posicionado con gran acogida temas como Tenías razón, Aventurero, Ni tengo ni necesito, El mejor caballo, entre muchos éxitos más. Por eso resultaría extraño escuchar que su retiro de la música popular está más cerca de lo que se pensaría.

Pero así es: en diálogo con Laura Acuña para su programa en YouTube, La sala de Laura Acuña, el artista caldense se manifestó cansado de las giras y aseguró que “no pienso vivir así toda la vida”. De este modo, comentó que piensa continuar trabajando hasta los 35 años de edad y cree que terminará cantándole a Dios.

“Yo pienso hacerle por ahí hasta los 35 si Dios me presta la vida y también sé que al final voy a terminar cantando música pa’ Dios ... también porque es una promesa, además que me gusta; pero yo creo que en eso voy a terminar yo”, fueron sus palabras sobre el tema.

Vale mencionar que actualmente Jiménez va por sus 31 primaveras, por lo que su retiro de la música popular estaría tan solo a cuatro años. Por otro lado, en una reciente entrevista con Eva Rey para su programa digital de entrevistas Desnúdate con Eva, habló de cómo se siente con respecto a su vida anterior, pues el cantante es de origen humilde.

“Yo lo que visualizo es que la vida es muy bonita y que la vida es muy justa, no es perfecta, pero es justa. Yo le he metido muy duro, he trabajado muy duro, he sido una persona juiciosa, he sido una persona consecuente con lo que hago, con lo que digo y eso tiene sus bendiciones”.

En otras noticias sobre Yeison Jiménez, el cantante recientemente estalló contra un usuario que lo criticó, pues todo parece indicar que no a muchas personas les gusta que Yeison Jiménez comparta sus lujos o las ayudas que le da algunas personas, porque recientemente un usuario le envió por mensaje privado en Instagram el fragmento de una entrevista con Arcángel en la que el reguetonero comentó que dejó de hablar de dinero cuando empezó a juntarse con personas que tenían más plata que él: “¿Tú escuchaste que alguno de nosotros habló de dinero? Yo dije: No. Me dijo: cuando hablas así, tanta mierd*, te ves tan ridículo”.

El usuario le compartió este video y le escribió al cantante de música popular: “Se lo envío por privado para no hacerlo quedar más mal, crecido”.

Se desconoce el contexto de esta situación, pero Jiménez compartió en sus historias de Instagram el pantallazo de dicho mensaje en el que se alcanza a ver la respuesta que le dio a aquel usuario identificado con el nombre de Orlando: “¡Qué hacemos con usted, hermano! qué es lo que le molesta, de que le ayude a su propio pueblo, por qué tiene que ser tan payaso, vaya trabaje, salga adelante, pague impuestos y ¡después viene a hablar mierd*!”.

Yeison Jiménez estalló contra usuario que lo criticó y llamó “crecido”

No sobra mencionar que entre el 15 y 20 de junio Manzanares estuvo de fiesta. En el pueblo natal del cantante de música popular se desarrollaron las Fiestas de la Cordialidad con conciertos, un reinado, cabalgatas, entre otras actividades de por medio. Y Yeison Jiménez tuvo un gran gesto con los habitantes de su tierra al dar un importante aporte económico al evento: donó el 50% del presupuesto para su realización.

