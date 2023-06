Revelan el posible sueldo de Jamil Farah, el novio de Carolina Cruz. Foto: Instagram/@carolinacruzosorio-@jamil_farah

Carolina Cruz continúa siendo reconocida como una de las mujeres más hermosas de Colombia, incluso después de veinte años desde su participación y obtención del segundo lugar representando al Valle del Cauca en el Concurso Nacional de la Belleza.

Luego de la relación que duró más de ocho años, entre la presentadora caleña con Lincoln Palomeque, la cual llegó a su fin en 2022 en la que nacieron Matías y Salvador Palomeque Cruz, ahora la conductora de Dia a Día está en el ojo del público por su nuevo romance con un joven piloto.

Se trata de Jamil Farah nacido en San Andrés, el cual confirmó su relación con Cruz gracias a la publicación de algunas fotografías en sus redes sociales, durante unas cortas vacaciones que tomaron en la isla de origen del piloto.

Jamil Farah compartió una fotografía junto a Carolina Cruz con la que confirmaron su romance oficialmente. @jamilfarah/Instagram

Los usuarios de la pareja se mantienen al pendiente de lo que ambos comparten en sus redes sociales, ya que ambos son activos en sus plataformas digitales. Es por este dinamismo que los seguidores se preguntan cuánto es el monto que llegaría a facturar como piloto.

Según William Andrés Lozano, un joven piloto corporativo que utiliza las redes sociales para compartir su experiencia en la industria de la aviación, reveló información sobre los salarios que ha experimentado y el posible salario actual de Farah. Lozano expresó: “Vamos a comenzar con los salarios de las aerolíneas convencionales, es decir, las aerolíneas más grandes como Avianca, Easyfly, entre otras”.

“Empezamos con el sueldo de un primer oficial que pilotea un ATR72, que es una turbo hélice más o menos de 70 pasajeros: 4.000.000 en la quincena, es decir, 8 millones de pesos al mes (…) Un comandante ganaría entre 14 y 17 millones de pesos, en Colombia”.

Además, Lozano señaló que, en el caso de aviones de carga mucho más grandes, el salario inicial podría oscilar entre los 13 y 15 millones de pesos. Asimismo, mencionó que un capitán de dichos aviones podría estar ganando entre 22 y 24 millones de pesos, destacando que estos montos están sujetos a las condiciones específicas de cada aeronave.

Con las declaraciones realizadas por el joven piloto, las ganancias que podría estar facturando Jamil Farah estarían sobre los 8 millones de pesos mensuales, aunque podría ser mucho más, ya que de acuerdo a sus historias de Instagram el piloto suele realizar viajes privados, contando con sus respectivos uniformes, al parecer, recibiría mayores ingresos de esta manera.

La pareja de Carolina Cruz, Jamil Farah, muestra constantemente su pasión por la aviación. Instagram/@jamil_farah

Lo cierto, es que Jamil Farah demuestra en sus redes que el ser piloto es su más grande pasión, pues se muestra feliz y emocionado con cada viaje. Asimismo, aprovecha para realizar salidas con su pareja, Carolina Cruz, en diferentes destinos del país.

Al parecer Carolina Cruz tiene planes de matrimonio

Recientemente, creció el rumor de que la ex reina de belleza le quería enviar un mensaje a su actual pareja de una propuesta de matrimonio, pues muchos internautas indicaron que Cruz comentaron en una publicación en donde se pueden apreciar unos tacones verdes de su marca de calzado junto a un anillo de compromiso. “Para una novia audaz”, dice la postal junto con un emoji de novia en el altar.

La modelo aún no ha confirmado nada, pero los usuarios dudan que se trate de algo diferente más que un posible matrimonio entre Carolina Cruz y Jamil Farah. Sin embargo, dicha publicación ya no está disponible, de no ser porque varias páginas lograron captar el momento y replicarlo.

De acuerdo con lo que se ha visto en redes sociales, los dos famosos se encuentran en plena luna de miel viajando por varias partes haciendo público su romance.

Hay mencionar que la empresaria no descarta la posibilidad de casarse, ya que así lo confesó hace unos meses en una entrevista con la periodista española, Eva Rey, que le picó la lengua con respecto a su nueva pareja.

De esta manera, Carolina Cruz dejó entrever en la informal charla que mientras estuvo con Lincoln Palomeque no veía como prioridad llegar al altar, pero ahora sí se ve vestida de blanco. Incluso, se atrevió a contar la manera en que se imagina su boda.