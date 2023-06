Reforma laboral: Bruce Mac Master espera que el Gobierno no vuelva a cometer los mismos errores

Bruce Mac Master, presidente de la Andi. Colprensa.

Luego del descalabro en el Congreso de la República del proyecto de reforma laboral del Gobierno de Gustavo Petro, que se hundió por no surtir primer debate en el periodo legislativo que terminó el 20 de junio de 2023, surgió la duda de si esta iniciativa se presentará de nuevo.

Sin embargo, dicha duda se disipó de forma muy rápida, ya que el presidente Petro informó que se presentará de nuevo en el próximo periodo de sesiones en el Congreso, el cual inicia el 20 de julio del 2023.

El jefe de Estado aseguró en el discurso que dio a la comunidad colombiana residente en París (Francia) que de parte del Ejecutivo insistirán de nuevo en este proyecto de ley, que se hundió en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, cuando apenas pudo ser radicada la ponencia positiva, pero no alcanzó a ser discutida por la plenaria.

“Vamos a proponer que la Reforma Laboral, que hundieron sin discutir, con técnicas de filibusterismo, se vuelva a colocar en discusión de la sociedad colombiana, del banquero, pero también de la señora de los tintos”, manifestó el presidente en este encuentro.

A su vez, Petro, en el acto que se efectuó en la Universidad Sorbonne Nouvelle, con lo que se conoce como la diáspora de connacionales, lanzó una especie de advertencia al Legislativo, con una afirmación que causó polémica.

“Vamos a volverla a presentar y vamos a ver de qué lado está el Congreso de la República: si del lado de la violencia, si del lado de la exclusión o si nos ayuda a construir la nación que merece toda y todo colombiano y que es el producto de un contrato social”, manifestó.

El Gobierno volverá a presentar la Reforma Laboral, anunció el Presidente Petro desde la Universidad Sorbonne Nouvelle de París. Presidencia de la República

La posición de los empresarios

Ante esto, el presidente de la Asociación Nacional de Empresarios Colombianos (Andi), Bruce Mac Master, tomó posición y dio a conocer las expectativas que tiene ante el nuevo texto que será presentado. Afirmó, entre otras cosas, que espera que no se comentan los mismos errores que ya se cometieron.

“Se anuncia que se volverá a radicar la reforma laboral. Ojalá no se vuelvan a cometer los mismos errores de la reforma presentada en el primer semestre. Ojalá se tenga en cuenta a los desempleados, a los informales y a las pymes”, anotó en primer lugar el líder gremial.

Luego, dijo que espera que ojalá se creen mecanismos que permitan generar más empleo formal y de calidad y que no sea una reforma que solo beneficia unos pocos y, por el contrario, termine por reducir el número de trabajadores formales.

“Ojalá sea una reforma que tenga en cuenta el mundo tripartito del cual hacen parte de los trabajadores, empleadores y Gobierno nacional. Colombia ha sido ejemplo mundial de esto que fue olvidado durante los últimos meses”, explicó Mac Master.

También espera que sea una reforma por el bien general y no para satisfacer los sueños ideológicos ni un grupo pequeño, ya que se tiene una gran oportunidad para el empleo del país y no sería bueno desperdiciarla.

Tuit de Bruce Mac Master, presidente de la Andi.

Gremios presentarán una nueva reforma laboral

Los gremios productivos del país tomaron el hundimiento del proyecto de reforma laboral como una victoria, debido a que este, como estaba, generaba sobrecostos laborales y la pérdida de 450.000 empleos.

A esto se refirió el especialista en derecho laboral Charles Chapman, miembro de la comisión técnica que discutió el articulado, que aseguró que al principio se quiso construir con el Gobierno nacional una reforma laboral que fuera para todos, no para una minoría, que resultara, en especial, para los más vulnerables del mercado laboral, entiéndase desempleados, informales, personas que no buscan empleo requiriendo, pero este no lo quiso entender así.

“Infortunadamente, el Gobierno generó un debate de sordos. No nos escuchó. La posibilidades de construir una reforma en conjunto eran nulas. El Gobierno nos obligó a cambiar la estrategia. Ya no se podía construir y teníamos que promover su hundimiento y se logró frente a este debate de sordos”, señaló Chapman.

El especialista en derecho laboral Charles Chapman, miembro de la comisión técnica que discutió el proyecto de reforma laboral, informó que los gremios presentarán un nuevo proyecto de ley.

Indicó que hoy se celebra porque eran 450.000 empleos formales que estaban en riesgo de perderse y no se podía permitir. Por eso, hoy le dice a esos empleados que esos puestos están salvados, como también les dice que el país no se va a quedar sin la realidad de una reforma, porque los gremios preparan una.

“Desde ya, con los insumos que preparamos, con los que trabajamos, con los que discutimos en el debate de la reforma, los vamos a utilizar para construir una gran reforma para todos, la cual compartiremos con gremios, con la Academia, con los partidos políticos, de tal manera que de aquí al 20 de julio se pueda presentar esta gran reforma que necesita el país y, especialmente, para los más vulnerables, los desempleados y los informales, teniendo en cuenta que Colombia, en un 98%, son micro y pequeñas empresas que tampoco los olvidamos”, indicó.

Señaló que al ver la destrucción de emprendimientos, de fuentes de empleos, se ameritaba que toda la sociedad se moviera, y por eso se emplearon todas las fuerzas necesarias y trabajo.