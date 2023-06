Paloma Valencia criticó el Gobierno de Gustavo Petro y rememora sus polémicas de corrupción

Paloma Valencia critica el Gobierno de Gustavo Petro y rememora sus polémicas de corrupción Fotos: Colprensa.

La senadora Paloma Susana Valencia Laserna es una abogada y senadora de la República de Colombia por el Partido Centro Democrático desde 2014, que se ha destacado por su política de derecha que defiende “a capa y espada” ante el Congreso y sus diferentes plataformas digitales.

De esta manera, la congresista Valencia apoyó y participo de ‘La marcha de la mayoría’ el 20 de junio, ya que ella se ha manifestado en contra de las reformas que presentó el Gobierno y de los escándalos más recientes protagonizados por miembros del Pacto Histórico y de los cargos más altos de la casa de Nariño.

Luego de la marcha nacional, el presidente Gustavo Petro se refirió desde París, Francia, sobre esas movilizaciones en contra de su Gobierno y expresó que quienes habían salido a las calles era la clase “arribista”.

El mandatario afirmó: “Por eso convocaron a las marchas y no salió el obrero, no salió la obrera, no salió la señora de los tintos, no salió la enfermera, no salió el hombre que pega los ladrillos o pone los vidrios de las ventanas”.

“Salió una clase media alta arribista a decir “fuera, Petro, no queremos sus ideas”. Exacto a como salieron en 1851, con armas en la mano, a decir que no querían que se les quitara la propiedad privada, que eran los seres humanos a los cuales llamaban esclavos”, agregó el jefe de Estado.

Es por eso que, recientemente, Paloma Valencia, la amiga cercana de Álvaro Uribe Vélez, compartió una columna en donde expresa sus descontentos con el Gobierno nacional y cómo el presidente Gustavo Petro desmeritó ‘La marcha de la mayoría’:

“El gobierno no quiere ni oír, ni dialogar, ni ceder. El presidente puso un tuit diciendo que las marchas eran poco nutridas. Tal vez no vio las fotos de sus mejores momentos, o no vio las de sus marchas. Se han ido convirtiendo en un Gobierno taci. Además de sordo, el Gobierno es antitécnico”.

Esto con referente al siguiente tuit donde Gustavo Petro dice que, “así fue, débil en la costa Caribe, débil en la costa Pacífica; no logró llenar la Plaza de Bolívar de Bogotá, y fue fuerte como siempre en Medellín y Santanderes”:

En la misma línea discursiva de la senadora, aprovechó para mencionar algunos escándalos que envuelven el Gobierno del cambio y que entorpecen la legislatura, ella destaca las polémicas exactamente de sus familiares:

“Los escándalos por corrupción no han faltado. El hijo del presidente, Nicolas Petro, está acusado de recibir dinero en efectivo para la campaña de extraditados y personas vinculadas con la corrupción, según versión de su exesposa. El hermano del presidente, Juan Fernando, junto al hoy Alto Comisionado para la Paz, Rueda, visitaban cárceles para supuestamente prometer una sustantiva rebaja de penas si era elegido el Presidente Petro”.

La postura de senadora es clara, ella expresa su preocupación por las políticas implementadas y las decisiones tomadas por el Gobierno. Desde su perspectiva, critica todos los escándalos de corrupción que han llevado a que los ciudadanos salgan a marchar en contra de la administración del jefe de Estado en diez meses que lleva posicionado.

De igual manera, Valencia destacó que el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, “está investigado por dineros en efectivo no reportados y por manejo de cuentas personales en la campaña. Los dineros girados a testigos electorales tampoco se contabilizaron”, por lo que hace un llamado a la “verdad”.

En conclusión, la columna de opinión de la senadora refleja su postura en contra del Gobierno nacional, basada el recuento de los hechos de corrupción y en la búsqueda por generar conciencia para el “bienestar de la sociedad y el desarrollo del país”.