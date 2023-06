Padre de Andrés Llinás fue víctima de robo en medio de los festejos por la estrella 16 de Millonarios

El medio de la celebración por la estrella 16 el padre del zaguero central de Millonarios le hurtaron el teléfono. @ llinasandres/Instagram

La noche del sábado 24 de junio jamás se borrará de la memoria de los hinchas de Millonarios tras la obtención de la estrella 16, esa que les fue esquiva por más de cinco años pero que gracias Larry Vásquez, que se encargó de ejecutar el último penal, los aficionados azules se desahogaron tras la larga sequía.

Uno de los jugadores más sobresaliente en los 90 minutos fue el zaguero central Andrés Llinás, que marcó el gol del empate sobre los 70 de juego ante Atlético Nacional para forzar los lanzamientos desde los doce pasos en los que Millonarios se impuso sobre los antioqueños 3-2 en el Coloso de la 57.

La felicidad y la algarabía se apoderaron del Campín, en donde los jugadores celebraron junto a sus familias para luego dirigirse al punto de encuentro para continuar con el festejo. Sin embargo, un hecho lamentable se presentó a las afueras del estadio en el que se vio involucrado el papá de Andrés Llinás.

Antes de abordar el bus que los transportaría al próximo destino de la celebración, Camilo Llinás fue víctima de la inseguridad que azota a la capital de la República, ya que le fue hurtado el celular en medio del tumulto de personas que estaba al su alrededor, como detalló el empresario al diario El Tiempo.

“Eso fue a la salida del estadio, en ese desfile de gente me lo sacaron, pero por suerte fue solo el celular”,

El futuro de Andrés Llinás lejos de Millonarios

Sus buenas actuaciones con la casaca del Embajador no han pasado desapercibidas, dado que un grande de Argentina está tras los pasos del jugador de 25 años como lo afirmó el periodista de ESPN, Julián Capera vía Twitter.

“River Plate ha mantenido el seguimiento a Andrés Llinas desde principio de año. El defensor tiene año y medio más de contrato con Millonarios, y el equipo Embajador priorizará ofertas para transferencia definitiva”.

El zaguero central de 25 años podría continuar su carrera en Argentina. @JulianCaperaB/Twitter

No solo Camilo Llinás fue víctima de robo

A pesar de que el Distrito dio un parte positivo en materia de seguridad, se presentaron casos como lo ocurrido con el papá de Andrés Llinás y la periodista de CityTV Mayra Tenorio, que estaba cubriendo los festejos de los hinchas de Millonarios cuando se percató que no tenía su teléfono móvil

En un video quedó registrado el momento cuando la comunicadora, que estaba a las afueras del Nemesio Camacho El Campín, se dio cuenta de que no tenía su celular, mientras los hinchas que estaban a su alrededor cantaban al unísono “Millos, Millos”.

La preocupación de Mayra Tenorio era evidente, pues el celular que le fue hurtado le servía para estar al tanto de la información con el noticiero. Al enterarse de lo sucedido, algunas de las personas qué estaban alrededor de la periodista fijaron su mirada al piso con el fin de verificar si el equipo se había caído al suelo.

Pese a que Mayra pregunta a una de las personas que la acompañan por el dispositivo móvil, el cual fue arrebatado segundos antes, otras personas prefieren lanzarle espuma antes de intentar dar con el paradero del celular.

La compañera de Mayra, Nia Maldonado, fue quien realizó la denuncia y lamentó la situación de seguridad en Bogotá:

“El sábado estuvimos acompañando a los hinchas de @MillosFCoficial en su GRAN VICTORIA en @Citytv y @CityNoticiasTv. Todos los periodistas en un punto diferente, celebrando con ellos. Cuando @Mayratenorior lamentablemente fue víctima de hurto por parte de alguno de estos sujetos. A ciencia cierta no les puedo decir quién fue, en la grabación de la cámara no se ve quién es exactamente. Pero tenía que haber sido alguien que estaba “celebrando” con ella. No hay derecho para que mientras hagamos nuestro trabajo y estemos del lado de ustedes nos pase esto”.