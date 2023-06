“Me operó un carnicero”: Elianis Garrido explicó por qué tuvo que hacerse cuatro cirugías en los senos

En su charla con Eva Rey, Elianis habló de otros aspectos de su vida. Desde los momentos en los que pensó en terminar con su vida hasta su falta de participación en la política nacional

En una entrevista realizada por la periodista española Eva Rey, la presentadora colombiana Elianis Garrido habló de los procedimientos estéticos a los que se ha sometido a lo largo de su vida. De la misma manera, relató la mala experiencia que tuvo con uno de ellos, pues aseguró que fue operada por un médico que más que un profesional de la salud parecía un ‘carnicero’.

Inicialmente, Eva Rey le pregunta a Elianis acerca del uso de sustancias como el botox. La barranquillera aseguró que se inyecta la cara desde los 30 años de edad, especialmente en la zona de su frente. No le gusta excederse, dijo, por lo que se deja un 30% su piel libre. Se inyecta una o dos veces al año.

Tiene cuatro cirugías en la nariz y cuatro en los senos. También tuvo que operarse una de sus manos en dos ocasiones y tuvo que pasar por el quirófano por un problema en uno de sus ojos. A su vez, tuvo que ser sometida a un procedimiento quirúrgico en uno de sus ovarios.

Eva Rey, tras conocer el relato de la también actriz, le preguntó las razones por las cuales había sido operada cuatro veces los senos. Ella contestó que eso había sido consecuencia de una serie de malas cirugías. “La primera vez, por estúpida. Porque yo tenía mis senos pequeños y bonitos, pero me dejé influenciar como todas las niñas, hace 15 años, de que solo las pechugonas triunfaban. Y yo quería modelar, etc (...) me puse unas prótesis gigantes, de un carnicero, porque después me enteré que ni cirujano era”, recordó.

Los implantes que se puso, relató, le generaron una infección luego de que uno de ellos se reventara dentro de su cuerpo. Luego se puso otros que le generaron una masa que la asustó, pues llegó a pensar que era cáncer, afortunadamente, cuenta ella, no era esa enfermedad. Luego se volvió a operar y no fue cuidadosa con el proceso postoperatorio. En lugar de guardar reposo, siguió haciendo ejercicio, lo que hizo que el procedimiento no culminara bien. Al final se realizó otra cirugía en los senos con la que, por fin, se sintió satisfecha.

Fue en días de la pandemia de coronavirus y el confinamiento que Garrido pensó que no lo lograría. “El encierro me dio durísimo y volví a recaer en un viejo y mal hábito que eran las pastillas para dormir”, dijo Elianis al asegurar que pensó en lanzarse desde el balcón de su apartamento. Decidió no hacerlo luego de pensar en su abuela, una mujer fuerte, dice ella.

“Si mami ha podido con todo y sacó adelante a esta familia cómo yo no voy a poder con una crisis de esta, qué vergüenza, yo tirarme de acá y mi abuela tener que enterarme por que yo fui cobarde”, manifestó al hablar de su familiar.

Por aquellos días, Elianis estaba, entre otras cosas, pasando por el proceso de superar la ruptura amorosa que tuvo con su expareja Anddy Caicedo. En medio de eso conoció a su actual esposo, quien, según ella, la ayudó a superar su depresión.

“Hubo un momento en que no podía mencionar a Anddy. Dice una canción de Ricardo Arjona, ‘tuve noches que te amé y otras que te odié con toda el alma’. Yo dejé la medicación como a los tres meses de conocer a mi chico, él ha sido mi ancla increíble, él es un hombre muy centrado, muy noble en su corazón y yo creo que él ni siquiera lo sabe, pero me ayudó mucho. Ese primer año juntos fue terrible, estoy muy agradecida”, comentó, entre lágrimas.